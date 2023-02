Lliuren els premis de la 35a edició del Concurs de contes de Nadal impulsat per la Biblioteca Pública

Els guanyadors en les diferents categories del Concurs de contes de Nadal de la Biblioteca Pública (SFGA)

La ministra de Cultura i Esport en funcions, Sílvia Riva, ha entregat aquest dijous a la tarda els premis de la 35a edició del Concurs de contes de Nadal que, un any més, ha comptat amb més d’un centenar d’originals presentats i ha estat impulsat per la Biblioteca Pública del Govern. Riva ha volgut donar rellevància a la gran participació i ha destacat que la pervivència del concurs, un dels més veterans del país, i l’èxit del nivell de participació “s’ha d’agrair a l’esforç dels bibliotecaris, els mestres i els professors de llengua de tots els centres escolars”.

L’acte d’entrega s’ha celebrat al Centre cultural la Llacuna amb la presència dels guanyadors i de la ministra. Del total de 102 exemplars presentats, s’ha dividit en les següents categories: categoria alevins 48, categoria infantil 23, categoria juvenil 7 i categoria adults 24. Durant l’acte, Riva també ha tingut unes paraules de record per la mort recent de l’escriptor català Josep Maria Espinàs, de qui n’ha lloat la figura. Espinàs deia que “escriure és una activitat de creació que suposa un gran esforç, necessita concentració per a mantenir el fil i imaginació per a posar en una situació determinada escenaris i personatges”.

En la categoria d’adults el jurat ha decidit atorgar el primer premi a Josep Maria Mangot i Canals per l’obra ‘El pessebre dels Jordis’. El jurat ha destacat que és un conte delicat, ben redactat, en el qual un pessebre tradicional pren vida, i transmet emoció i tendresa. Així mateix, el jurat ha declarat finalista de la mateixa categoria el conte ‘Humà gat’, escrit per Liliana Cacais Pedrosa.

Pel que fa a la categoria juvenil el primer premi ha estat desert i s’ha declarat finalista l’obra ‘Un Nadal transformador’ d’Elsa Giribet Borràs. El jurat n’ha destacat que és una història ben redactada amb una protagonista que es va superant gràcies a l’esperit de Nadal. En la categoria infantil, repetint premi respecte l’any passat, el guanyador ha estat Pol Bescós Monner pel seu conte ‘Especial s’escriu en plural’. El jurat ha ressaltat que és un relat molt ben presentat que destaca per l’originalitat de la història protagonitzada per una peça de Lego i dona relleu al fet que la unió fa la força. Finalista de la categoria ha quedat l’obra ‘El llibre màgic’ d’Emma Mora Galindo.

Finalment, en la categoria alevins el primer premi ha estat per ‘Un poema per Nadal’ de Jana Ribera Mestre per l’originalitat de la història que gira al voltant de la tradició del vers de Nadal. En la mateixa categoria ha quedat finalista Mariona Pérez Valverde amb ‘Un Nadal inesperat’. En aquesta 35a edició, el jurat ha estat format per: Cèlia Realp, Maria Cucurull i Sara Miró.

Tots els finalistes s’enduen un val de compra de llibres per valor de 250 euros. En el cas dels guanyadors s’enduen un val per a un viatge a escollir per valor de 250 euros en les categories d’alevins i infantils, de 500 euros per a la categoria de juvenils i de 1.000 euros per a la categoria d’adults.