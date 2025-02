Lliuren els premis als guanyadors de la 37a edició del Concurs de contes de Nadal

Les persones premiades del 37è Concurs de contes de Nadal (SFGA)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha entregat aquest dimecres els premis de la 37a edició del Concurs de contes de Nadal. Bonell s’ha mostrat satisfeta per la consolidació del certamen, “el fet que el Nadal sigui un tema tan arrelat a la nostra cultura i tradició explica, en bona mesura, l’èxit de la convocatòria”.

La ministra també ha agraït la col·laboració de les escoles, concretament, al professorat que anima els infants a escriure relats i presentar-los al concurs. De fet, aquest certament es va iniciar fa trenta-set edicions amb la pretensió de ser una motivació per a animar a escriure els més joves. “No hem d’oblidar que escriure, especialment per a aquells que ho fan per primera vegada, és un acte de valentia: cal perdre la por a la pàgina en blanc, a la crítica i a l’error”, ha assegurat Bonell.

L’entrega de premis, que s’ha celebrat a la sala d’actes del Centre cultural la Llacuna, ha premiat un total de nou contes, comptant guanyadors i finalistes, del total de 146 originals presentats en l’edició d’enguany. La globalitat dels contes es divideixen de la manera següent: 78 en la categoria alevins, 20 en la categoria infantil, 8 en la categoria juvenil i 40 en la categoria adults.

En la categoria d’adults, el jurat ha decidit atorgar el primer premi a Mònica Fresno pel conte ‘El meu Nord’ i ‘Llum a la Vall’ d’Anna Carrera ha estat guardonat com a finalista. En la categoria juvenil, el primer premi ha estat atorgat a Aran Esquerré per ‘Obre els ulls’ i ha quedat finalista, en la mateixa categoria, Inés Lopes per ‘Un Nadal inesperat’.

Pel que fa a la categoria infantil, el primer premi ha estat per l’obra ‘Una feina inesperada’ d’Abril Marquina i ha quedat com a finalista Blanca Jover pel conte ‘La història del Nadal’. Finalment, en la categoria d’alevins, ha quedat guanyador Quim López, pel conte ‘El Tió que no sabia cagar’, i com a finalistes, ex-aequo, Blanca Sala, per ‘La família del tió’, i Víctor Boronat, per ‘El Nadal perdut de Costa Perduda’.

Tots els finalistes s’enduen un val de compra de llibres per valor de 250 euros, en el cas dels ex-aequo és de 125 per a cadascun. En el cas dels guanyadors s’enduen un val per un viatge a escollir per valor de 250 euros en les categories d’alevins i infantils, de 500 euros per a la categoria de juvenils i de 1.000 euros per a la categoria d’adults. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Vanessa Sanjurjo, Rebeca Salcedo, Raquel López, Natàlia Llorens i Tomàs González.