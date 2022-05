Lliure circulació de persones i les telecomunicacions, reptes a curt termini en la negociació amb la UE

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, s’ha reunit aquest divendres amb representants dels diferents mitjans de comunicació del país per informar-los del punt de situació de les negociacions sobre l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, així com el calendari previst per a aquest any i les perspectives pels pròxims mesos. La trobada també ha permès avançar les futures accions d’informació previstes per a la ciutadania.

Així, Riba ha compartit el contingut provisional de les pròximes rondes de negociació i s’ha mostrat satisfet pel canvi de tarannà en la negociació, fruit del compliment dels compromisos polítics acordats en els darrers mesos amb França –que presideix actualment el Consell de la Unió Europea– i amb la mateixa Comissió Europea, donat que les delegacions negociadores han pogut reprendre les trobades en presencial i posar sobre la taula els elements més sensibles d’aquest projecte d’Acord.

Pel que fa a l’inici dels debats en matèria de lliure circulació de persones, tema que va abordar-se per primer cop el dimarts passat, el secretari d’Estat ha destacat que “hem identificat de manera molt concreta i precisa on està la dificultat d’Andorra en aquest encaix”, i cal destacar que “la majoria del cabal de la Unió no ens posa dificultats i estem convençuts que Andorra serà capaç d’implementar-lo i generar les oportunitats que aporta el fet de compartir un marc jurídic tan important com és el del mercat interior de la Unió.

D’altra banda, com ja havia avançat en altres ocasions, les perspectives de cara als pròxims mesos se centren en avançar la negociació de manera significativa de cara al final de la legislatura i treballar per poder disposar d’un text acordat durant la presidència d’Espanya del Consell de la Unió Europea que tindrà lloc al segon semestre del 2023. Un cop el text estigui acordat, es treballarà en la preparació del referèndum, una consulta a la qual s’ha compromès l’actual cap de Govern.

Jornades sobre programes europeus a iniciativa de l’Acord polític

El secretari d’Estat Landry Riba ha avançat que la setmana vinent arrenquen les Jornades sobre programes europeus, una iniciativa de l’Acord polític per a la negociació de l’Acord d’associació que agrupa tots els grups parlamentaris i que té, entre altres objectius, desenvolupar de manera conjunta accions d’informació a la ciutadania. Les Jornades sobre els programes europeus es duran a terme en dues parts: la primera, de caire més genèric, tindrà lloc el dia 16 de maig i consta de diverses ponències sobre els programes europeus, l’actual cicle de programació, l’experiència d’altres països tercers així com la participació actual d’Andorra en els programes i què aportaria una participació en el marc de l’Acord d’associació.

La segona fase de les jornades tindrà lloc els dies 23 i 24 de maig i consta de 5 tallers per treballar de manera més específica sobre alguns programes, com Horizon Europa, Erasmus +, Mercat Únic, Creative Europe i Life, entre d’altres. El programa de les jornades es pot consultar a www.govern.ad/andorra-ue-parlem-ne/. La participació és oberta a tothom i es pot dur a terme de manera presencial o virtual mitjançant inscripció prèvia per correu electrònic a andorraue@govern.ad.

Finalment, i també en l’àmbit de les accions de divulgació de l’Acord, el secretari d’Estat Riba ha anunciat la creació d’un compte sobre Andorra i la Unió Europea a les xarxes socials i la creació d’un nou web sobre l’Acord d’associació, que estarà en funcionament abans de l’estiu. La secretaria d’Estat també està duent a terme xerrades informatives als alumnes de batxillerat i nivells equivalents i a la Universitat, unes accions que tindran continuïtat durant el curs vinent a demanda dels equips docents.

Amb tot, el secretari d’Estat ha recordat la importància d’explicar i fer accessible el projecte a la ciutadana perquè, arribat el moment de pronunciar-se en un referèndum, els ciutadans tinguin informació suficient: “no es tracta d’anar a convèncer ningú sinó d’informar, crear opinió i respondre a les preguntes entorn de aquest projecte”.