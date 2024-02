Lliurats els premis del 36è Concurs de contes de Nadal

Les guardones del 36è Concurs de contes de Nadal (SFG)

La directora del Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Montserrat Planelles, ha entregat aquest dijous els premis de la 36a edició del Concurs de contes de Nadal. Planelles s’ha mostrat satisfeta per la participació al certamen i ha agraït la col·laboració de totes les persones que han fet possible la nova edició.

La directora del Departament de Promoció Cultural ha ressaltat que “és important atrevir-se a participar en un concurs per iniciativa pròpia, sobretot com més grans ens fem perquè els concursos de relats poden ser un trampolí per a més endavant animar-se a escriure una novel·la”. El concurs es va iniciar fa trenta-sis edicions amb la pretensió de ser una motivació per a animar a escriure els més joves.

L’entrega de premis, que s’ha celebrat a la sala d’actes del Centre cultural la Llacuna, ha premiat un total de vuit contes, contant guanyadors i finalistes, del total de 149 originals presentats en l’edició d’enguany. La globalitat dels contes d’enguany es divideixen de la manera següent: 65 en la categoria alevins, 39 en la categoria infantil, 12 en la categoria juvenil i 33 en la categoria adults.

En la categoria d’adults, el jurat ha decidit atorgar el primer premi a Laura Tejada pel conte ‘Una sola bola’ i ‘Guants nous per Nadal’ d’Oscar Pichel ha estat guardonat com a finalista.

En la categoria juvenil, el primer premi ha estat atorgat a Laura Cabot per ‘Entre la realitat i la il·lusió’ i ha quedat finalista, en la mateixa categoria, Clàudia Vinyal per ‘Un Nadal Jueu’.

Pel que fa a la categoria infantil el primer premi ha estat per l’obra ‘El misteri del tren embruixat’ de Leo Sansa i ha quedat com a finalista Biel Naudi pel conte ‘Segrest d’en Rodolf’.

Finalment, en la categoria d’alevins ha quedat guanyadora Valentina Valls per l’obra ‘L’aventura de l’Aurora’ i com a finalista, Lorea López per ‘El torró desapareix’.

Tots els finalistes s’enduen un val de compra de llibres per valor de 250 euros. En el cas dels guanyadors s’enduen un val per un viatge a escollir per valor de 250 euros en les categories d’alevins i infantils, de 500 euros per a la categoria de juvenils i de 1.000 euros per a la categoria d’adults. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Montserrat Cobo, Laia Corma i Sònia Puente.