Lliurat el projecte de l’edifici d’INEFC Pirineus a la Seu d’Urgell

Projecte del que acabarà sent les noves instal·lacions de l’INEFC Pirineus

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha rebut aquest dimarts el projecte executiu de l’edifici de l’INEFC Pirineus, que ha elaborat l’equip guanyador del concurs, Cerouno Arquitectos SCP+OP. TEAM Arquitectura SLP. Es compleixen així els terminis establerts i el pas previ per a licitar-ne la construcció.

Està previst que les obres del nou equipament s’iniciïn a la tardor, amb l’objectiu que el setembre de 2026 arrenqui el curs a les noves instal·lacions, ubicades en una parcel·la municipal de l’Horta del Valira.

L’edifici acollirà el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) del centre INEFC Pirineus, adscrit a la Universitat de Lleida, que actualment ja compta amb la seva tercera promoció. En total hi ha més de 120 alumnes que fan classes a les instal·lacions del Centre Cultural Les Monges de la Seu, on hi tenen lloc les classes teòriques.





Aposta per la formació i l’esport

La Seu d’Urgell té en l’esport, i especialment en l’esport en el medi natural, un dels motors del seu projecte de ciutat. La capital de l’Alt Urgell, ciutat olímpica en els Jocs de Barcelona 1992 en la modalitat de piragüisme en aigües braves, ha exercit sempre un lideratge clar a Catalunya en la promoció i pràctica esportiva. “Ara es fa una aposta molt important en poder acollir el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que ofereix l’INEFC i, així, continuarà sent amb la construcció de l’edifici de la nova universitat”, indiquen des del consistori urgellenc.





Vuit milions d’euros de subvenció

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell compta per a la construcció del nou edifici d’INEFC Pirineus amb una subvenció de 4 milions d’euros de la Diputació de Lleida i 4 milions d’euros més de la Generalitat de Catalunya.