Lliuraran al Parlament català les signatures recollides en pro d’una residència de la gent gran a la Seu

Per al proper dimecres, dia 26 d’octubre s’ha organitzat una visita al Parlament de Catalunya per tal que els representants de la Plataforma Pro Residència per a la Seu d’Urgell i comarca puguin lliurar les 3.792 signatures recollides als responsables del Departament d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya per a demanar una residència per a la gent gran.

Els membres de la plataforma estaran acompanyats per l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, i la regidora de Gent Gran, Marian Lamolla. Aprofitant el lliurament d’aquestes signatures, es realitzarà una visita guiada per les dependències del Parlament.

Inscripció gratuïta

Les persones que vulguin participar en aquesta visita i lliurament de signatures al Parlament de Catalunya es poden inscriure fins el pròxim dilluns 24 d’octubre trucant a l’ajuntament (973 35 00 10) o de manera presencial a l’OAC.

L’autobús que s’ha habilitat per a l’ocasió sortirà a les 11 del matí de l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell. L’activitat és totalment gratuïta. Caldrà portar el dinar de casa. Es dinarà al Parc de la Ciutadella a Barcelona. L’hora aproximada de tornada cap a la Seu serà a les 21:00 hores.