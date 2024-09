Lliurament del Premi Estel 2024 als Caramellaries de Tragó, Nuncarga i la Casa del Pont

Cartell anunciant el 25è Premi Estel (Junts per la Seu)

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i Junts per Catalunya de l’Alt Urgell lliuraran el diumenge, dia 8 de setembre, a les 18 hores, el 25è Premi Estel al col·lectiu de caramellaires que celebra el seu 60è aniversari. Enguany els impulsors del guardó volen reconèixer una manifestació de cultura popular que s’ha mantingut viva de forma ininterrompuda durant sis dècades gràcies als veïns i veïnes d’aquests nuclis del municipi de Peramola. L’acte se celebrarà a la Torre Solsona, a Castellciutat.

Els caramellaires de Tragó, Nuncarga i la Casa del Pont van impulsar pels 55 anys de vida de l’entitat un recull de la seva història en què destaca una recopilació i edició de les caramelles cantades al llarg d’aquests anys, amb lletra i partitura. Caramelles de compositors pirinencs com Mn. Albert Vives, Salvador Ritort, el mestre Roure o Mn. Pal, entre d’altres.

A més, destaca com a fet singular des de 2014, que aquests caramellaires han començat a composar i cantar les seves pròpies caramelles.





Vint-i-cinquena edició del Premi Estel

El Premi Estel va ser instaurat l’any 1999 per la Joventut Nacionalista de Catalunya i CDC de l’Alt Urgell per tal de reconèixer la tasca de persones i col·lectius que treballen des del territori a favor de la llengua, la cultura i les tradicions catalanes. El col·lectiu comarcal de Junts per Catalunya va prendre l’any 2019 el relleu en l’organització d’aquest acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya a la Seu d’Urgell.

Els guardonats en les anteriors edicions han estat l’escriptor Joan Obiols, l’associació Amics de la Sardana de la Seu, els Diables de l’Alt Urgell, el Cor de Caramelles de la Germandat de Sant Sebastià, la Coral Caterva, el Patronat del Retaule de Sant Ermengol, l’educador Francesc Moix, la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell, el dinamitzador cultural Josep Vilarrubla ‘Pep Diligent’, el músic acordionista Artur Blasco, la colla de bastoners de Peramola, el Taller Claror, l’Associació Llibre del Pirineu, Picurt, l’Assemblea Nacional Catalana, el dinamitzador cultural Ventura Canturri, els Caramellaires de Castellciutat, el Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell, els Geganters i Grallers d’Oliana, a les agrupacions comarcals d’Òmnium Cultural i l’ANC, a Amadeu Clausó i Joan Busquets com a impulsors de la Fira del Llibres del Pirineu, a Jordi Turull i al dinamitzador cultural Ivan Caro. L’any passat el Premi va recaure en l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell.



El lliurament del Premi, que tradicionalment s’havia fet en el marc de la Diada Nacional, s’ha traslladat en les seves darreres edicions als dies propers a la diada atesa l’atapeïda agenda d’actes del mateix dia 11 i la coincidència amb els actes nacionals convocats per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.