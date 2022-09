Lliga de les Nacions: Liechtenstein 0 – Andorra 2

Estadístiques curioses les que ha donat el partit d’aquest dijous de la Lliga de les Nacions en un encontre que la selecció andorrana s’ha imposat a domicili a la de Liechtenstein per 0 gols a 2. Les dianes dels andorrans han estat obra d’A. Rosas només començar el partit, al minut 4 i de Joan Cervós a les acaballes del matx, al minut 80.

Quant a les estadístiques, el combinat nacional del Principat ha xutat més, fins a 9 cops, per 5 els locals. Entre els tres pals, l’Andorra en comptabilitza 4, per tan sols 1 xut la selecció de Liechtenstein. Ara bé, els locals han dominat la possessió de la pilota amb un 62% del temps, mentre que Andorra ha tingut l’esfèrica un 38%.

Per altra banda, el combinat de Liechtenstein ha tingut un 77% de precisió en les passades, mentre que els del Principat han registrat un 65% d’efectivitat. Andorra ha comès 20 faltes per 15 els rivals i hi ha hagut targetes grogues per a “tothom”. Liechtenstein n’ha rebut 4 i els del Principat, 3. Sorprèn la pobre estadística quant a córners, Andorra ha llençat l’únic de tot el partit.

Així les coses, al grup de la selecció andorrana lidera la classificació Letònia amb 12 punts (4 victòries i 1 derrota). Segon és Moldàvia (per cert, amb una bandera ben semblant a l’andorrana) qui suma 10 punts gràcies a 3 victòries, 1 empat i 1 derrota. La tercera plaça és per a Andorra amb 7 punts (2 victòries, 1 empat i 2 derrotes). Tanca el grup Liechtenstein, selecció que ha perdut els 5 partits disputats.