Una mica perdut narra la història d’un petit mussol que, mig endormiscat, cau del jaç on reposa amb la seva mare. Perdut en la immensitat del bosc, troba l’ajut d’un pallús i amable esquirol que li donarà suport per retrobar-la.

Chris Haughton ens presenta una narració altament visual destinada als més petits, on els pocs fragments de text a base de diàlegs, onomatopeies, exclamacions i repeticions inclouen la por i l’angoixa infantil de sentir-se sol i perdut. La sinceritat de la narrativa visual permet anticipar el feliç desenllaç en diverses pàgines amb la representació de la silueta materna i realitzar una lectura lúdica, amb un joc de pistes i troballes on els més petits seran més savis que els mateixos protagonistes. Les il·lustracions, elaborades a partir del collage, estan manipulades amb tècniques digitals, no tenen perspectiva i inclouen una gamma cromàtica de colors vius i originals. El color blanc només és present en els fragments amb més diàlegs i en les mirades expressives dels protagonistes, la majoria inspirats en joguines reals procedents de Corea i Mèxic que el mateix artista va adquirir ad hoc durant el procés de creació. La gran virtut d’aquest àlbum també passa per la materialitat del llibre, que es posa al servei de la narració, amb solapes que emfatitzen la caiguda del mussolet, i que d’alguna manera substitueixen el desig inicial de l’artista d’incrementar la sensació de moviment a través d’un leporello, idea que finalment va desestimar.

La fascinació d’aquest dissenyador i il·lustrador irlandès pel món audiovisual i les noves tecnologies va donar peu a l’elaboració de diverses aplicacions, una app amb el mateix títol i l’excel·lent Hat Monkey. Una mica perdut es va publicar per primera vegada el 2009 i és el primer títol d’aquest artista, que des d’aleshores no ha parat de guanyar premis i reconeixements allà on va