Pel poc que sabem de LIJ (Literatura Infantil i Juvenil) ens sembla que els reculls de contes no es prodiguen en el nostre àmbit cultural. El darrer dels dracs n’és un, articulat al voltant d’aquesta figura fantàstica. El tret comú a tots els relats és una imaginació sense límits, inusitada, explicable a partir del fet que s’inscriuen dins del tombant del segle XIX al XX. Si hi afegim una edició acurada, una traducció que no es nota (elogi!) i unes il·lustracions esplèndides, que ajuden a submergir-se dins de les històries, el gaudi a l’hora de llegir-les o de sentir-les llegir en veu alta està servit. Tot googlejant, encara assaborint el bon gust que deixa la lectura, el sorprès crític descobreix que J. K. Rowling professa una veneració absoluta per Edith Nesbit, i aleshores tot comença a encaixar. No caldrà, doncs, avançar res de les trames d’aquest repòquer d’històries.