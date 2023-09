Portada del llibre infantil “Llibre de meravelles…”

Títol: Llibre de meravelles. Inventari il·lustrat de gairebé totes les coses vives, mortes i imaginades

Escriptor: Pere Ginard

Il·lustrador: Pere Ginard

Editorial: Libros del Zorro Rojo

Pàgines: 112

Edat: A partir dels 7 anys

De tapa tova, imprès a una tinta, Llibre de meravelles té l’aspecte d’una llibreta de dibuix. De fet, ha nascut dels sketchbooks d’aquest «il·lustrador, cineasta i alquimista», com li agrada definir-se a Pere Ginard. El llibre recorda altres publicacions seves com Pájaros y pollos de aquí y de allá para estudiar y colorear (2011), Monstruos dentro de monstruos para gritar y colorear (2020) o Poquita esperanza (2020). I és que Ginard té dos registres gràfics ben diferents: el dibuix espontani, fet de línia negra i fina –que comparteixen aquestes obres–, i els collages digitals creats a partir de gravats antics.

Aquesta col·lecció de dibuixos –amb un tema per a cada una de les 101 làmines– duu de subtítol Inventari il·lustrat de gairebé totes les coses vives, mortes i imaginades i descriu perfectament el que hi trobarem: un catàleg d’éssers animals, vegetals i minerals –alguns basats en la realitat i d’altres inventats–. Moltes imatges convidaran al gaudi de mirar per mirar i admirar la varietat que hi pot haver entre coses similars, com ocells rarots (003), maduixes (007) o cràters (087); sentir-se observat, com passa amb els cadells que ens miren (004); deixar-se hipnotitzar, com en l’eixam d’abelles (009); divertir-se amb motius ocurrents, com els animals amagats (013) o els curiosos rituals de festeig (070).

Hi ha pàgines que trenquen la composició quadriculada, com els animals encaixats a l’estil Enzo Mari (023) o el formiguer (040). També hi ha seqüències narratives que podrien ser tires de còmic, com els pollets musicals (081) o l’escena de la pluja i el cargol (089) o, fins i tot, guions gràfics d’animacions, com el naixement d’un pollet (002) o els efectes de l’erosió (060). La natura esdevé una font inesgotable per a crear –inclús éssers invisibles (033)–, perquè la creativitat de Ginard és desbordant.

És tot un encert que el títol de les làmines estigui al final del llibre. D’aquesta manera es poden revisar i, influïts pel text, imatges que eren difícils d’identificar prenen plena significació, com les «Picades, mossegades i verins» (077), «Crispetes» (083) o «Larves de mosquit» (090), o bé, gràcies a la seva poètica, reben una nova mirada, com «Terra promesa» (007) o «Explosió de cronopios» (082). I els xafarders podran tornar a revisitar les sis làmines de la dedicatòria. Per cert, quina regalaríeu vosaltres als vostres estimats?

Llibre de meravelles ofereix moltes lectures i aproximacions. La sobrecoberta ens convida a titular les làmines, identificar-les segons el títol, crear relats a partir dels dibuixos, acolorir-los, continuar les sèries, crear poemes amb els títols, adoptar una mascota… Podríem afegir a la llista: crear una làmina per a completar la col·lecció. L’avaluació seria senzilla, entre tots decidiríem si podria formar part del llibre. Ja tinc ganes de veure les creacions dels meus alumnes!

Per si falten adjectius en aquesta crítica, aquí n’hi ha uns quants: original, sorprenent, estimulant… Simplement, meravellós!





Emma Bosch / Clijcat / Faristol