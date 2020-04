Llibertat, aire fresc i sorpresa dels més petits el primer dia d’excepcions al confinament

Aquest dijous és el primer dia que es permet sortir una hora al carrer per fer una passejada o córrer. Han pogut sortir aquells que viuen en números parells o en cases que comencen per lletres que van de la A a la M. La gran majoria agraeixen poder sortir a córrer i recuperar hàbits. També n’hi ha de nous com l’ús de la mascareta, que a alguns els molesta i atenció als sentits de la marxa que no acaben d’estar molt clars.