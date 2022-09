Llibert Tarragó presenta a la Seu d’Urgell el llibre ‘Heretar Mauthausen’

El periodista, editor i escriptor Llibert Tarragó presenta a la Seu d’Urgell el seu llibre Heretar Mauthausen (Pagès Editors), en què narra els seus records i la seva experiència com a fill de Joan Tarragó i Balcells, exiliat republicà català que va ser deportat a Mauthausen i que es va fer conegut per haver creat una biblioteca clandestina dins aquest camp de concentració nazi.

L’acte tindrà lloc aquest divendres a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi, on l’autor compartirà un col·loqui amb l’historiador urgellenc Pau Chica, coautor del llibre Cerdans i alturgellencs als camps nazis.

Joan Tarragó, nascut el 1914 al Vilosell (Garrigues), va militar en diverses formacions d’esquerres, com el Partit Comunista de Catalunya i el PSUC, i a la Guerra Civil va lluitar amb les milícies antifeixistes. Amb la caiguda de Catalunya a mans de les tropes franquistes, es va exiliar a través de Maçanet de Cabrenys i, tot seguit, amb l’inici de la II Guerra Mundial, es va allistar a l’exèrcit francès, però al cap de poc temps, el juny 1940, va ser capturat per les tropes nazis, que el van deportar a Mauthausen el gener de 1941.

Una biblioteca a Mauthausen

Al llarg d’aquell internament, Joan Tarragó va ajudar a altres presos tot sostraient menjar i medicines de la cuina del camp, però pel que més va destacar va ser per l’organització d’una biblioteca clandestina amb els llibres que eren sostrets als presos abans de ser internats. Va arribar a guardar 200 volums en un armari. Finalment, va ser alliberat per l’exèrcit dels Estats Units el 5 de maig de 1945 i, l’any següent, el 1946, es va poder retrobar a Andorra amb la seva esposa. Després d’obtenir la nacionalitat francesa, la resta de la seva vida va viure a Briva (Occitània), on va morir l’any 1979.

De la seva part, Llibert Tarragó va néixer precisament a Briva el 1947, tot just dos anys després de l’alliberament del seu pare, i ja ha viscut sempre en territori francès, on ha treballat per a diaris com Le Monde i L’Équipe. L’any 2003, després d’aprofundir en la descoberta del passat del seu pare i de les seves arrels catalanes, va fundar a París l’Associació Triangle Blau, un grup de recerca sobre el destí dels republicans catalans que van ser deportats a camps nazis. I l’any següent, el 2004, va crear l’Editorial Tinta Blava per a divulgar la literatura catalana a França. El primer llibre que va publicar va ser un dels més coneguts d’entre els escriptors del Pirineu: Pedra de tartera, de Maria Barbal.