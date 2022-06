Lleuger augment dels afectats per COVID en la darrera setmana

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres prorrogar novament les mesures actuals per fer front a la pandèmia de SARS-CoV-2 donada poca pressió sanitària relacionada amb la pandèmia. La pròrroga té una durada d’una setmana i serà d’aplicació fins el proper dimecres 22 de juny.

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 43.449 persones (+225) i es registren un total de 42.984 altes (+174). El total de defuncions fins a la data és de 153.

El nombre de casos actius continua a la baixa i se situa aquest dimecres en 312 (+51): hi ha 2 (=)persones ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i cap a l’UCI. Tampoc hi ha cap aula afectada per vigilància, ni activa ni passiva.

Finalment i pel que fa a les vacunes administrades, des de l’inici del Pla s’han inoculat 157.535 vaccins per fer front al coronavirus SARS-CoV-2 –58.140 primeres dosis, 57.502 segones i 41.893 terceres–.

Pròrroga per facultar al Govern per establir mesures excepcionals per protegir la salut pública

El Consell de Ministres també ha aprovat sol·licitar al Consell General una nova pròrroga per facultar al Govern a establir mesures restrictives o excepcionals per a protegir la salut pública durant la pandèmia de SARS-CoV-2.

La Llei general de Sanitat i la Llei qualificada de Seguretat Pública estipulen que l’Executiu pot, per motius de salut pública, restringir alguns comportaments concrets i adoptar mesures preventives de protecció, sempre que sigui de forma proporcionada als objectius buscats. Vist que les mesures adoptades pel Govern fins a l’actualitat han permès contenir la propagació del virus i garantir la viabilitat del sistema de salut, es considera necessari mantenir-les per un període més prolongat.

D’aquesta manera, es trametrà la sol·licitud al Consell General perquè es pugui prorrogar de nou per a dos mesos aquesta facultat temporal –l’actual finalitzava a principis del mes de juliol–.