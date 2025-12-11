Lleu augment de l’atur al tercer trimestre de l’any

La taxa d’ocupació estimada en el tercer trimestre de 2025 se situa en el 82,1% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de -0,7 punts respecte a l’any passat, però un augment de 0,5 punts si es compara amb el segon trimestre de l’any. Així, el nombre d’ocupats s’estima en 53.387 persones. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes disminueix -0,8 punts respecte a l’any passat i 0,2 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació decreix -0,5 punts en termes anuals, però augmenta +1,3 punts en relació amb el trimestre anterior.
La població assalariada estimada és de 44.420 persones, és a dir, el 83,2% de la població ocupada entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de +0,6 punts respecte a l’any passat i d’1,0 punt en relació amb el segon trimestre de l’any.
La taxa d’atur se situa en l’1,4% de la població activa i comptabilitza 801 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa un descens de -0,3 punts en termes anuals i un augment de 0,5 punts trimestralment. Per sexes, anualment la taxa d’atur masculina disminueix 0,6 punts, mentre que la femenina s’incrementa 0,1 punts. Respecte a la taxa d’atur trimestral, augmenta 0,4 punts per als homes i 0,5 punts per a les dones.
Pel que fa a la taxa d’inactivitat, se situa en el 16,6% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representa 10.819 persones. Aquesta taxa s’incrementa 0,8 punts en termes anuals i decreix 1,0 punt trimestralment. Per sexes, la taxa d’inactivitat masculina augmenta 1,3 punts en termes anuals, mentre que disminueix 0,2 punts trimestralment. Respecte a la taxa d’inactivitat femenina, augmenta 0,4 punts respecte a l’any passat, mentre que decreix 1,8 punts en relació amb el trimestre anterior.
En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur presenta un comportament mixt. Al tercer trimestre de l’any, Andorra registra un 1,4%, Espanya un 10,4 %, França un 7,9% i la Unió Europea (UE-27) un 6,0%. Pel que fa a les variacions anuals, Andorra i Espanya mostren una evolució positiva, amb una reducció de 0,3 i 0,8 punts, respectivament, mentre que a França i a la UE-27 la taxa d’atur augmenta lleugerament en 0,2 punts. En termes trimestrals, totes les economies registren un augment de l’atur: Andorra (+0,5 punts), Espanya (+0,1 punts), França (+1,2 punts) i la UE-27 (+0,2 punts).