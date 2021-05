Lleida.net, més de 25 anys com a ‘notari’ digital

Fa pocs dies, la tecnològica Lleida.net va aconseguir la seva sisena patent als Estats Units. En aquesta ocasió, la firma lleidatana el va rebre pel seu sistema de notificació electrònica certificada Eidas. La rellevància d’aquest acord rau en el fet que el país nord-americà esdevé el mercat més important per a la indústria de la signatura digital. La patent del mètode Eidas, que tindrà una vigència de 20 anys, és el reglament europeu que estableix les normes en l’àmbit de la identificació de les transaccions electròniques. El mètode, creat per Sisco Sapena, fundador i CEO de la companyia, permet esbrinar el remitent, el destinatari i les dades enviades a una comunicació electrònica. A Lleida.net, que cotitza a la borsa de Nova York des del mes de novembre del 2020, ja li havien concedit cinc més per part de l’Oficina de Patents i Marques dels Estats Units.

Aquest és el darrer episodi d’una trajectòria empresarial d’èxit iniciada a través de la constatació d’una errada observada al món real. La casualitat va fer que l’any 1995, després d’una avaria a una xarxa de l’operador telefònic Vodafone, una funcionària d’un ajuntament s’interrogués sobre com podria demostrar que havia fet el seu treball. “En aquella situació, els missatges de text arribaven, però no es generava el correu electrònic que validés l’operació. La secretària municipal volia, més enllà d’assegurar-se que s’havia enviat l’SMS, un informe que constatés la seva tasca”, recorda Sapena. És l’origen de l’SMS certificat, el producte amb el qual Lleida.net es va donar a conèixer al mercat de la certificació.

A partir d’allà, primer amb l’SMS, i després amb un camí amb parades a la notificació, la certificació, la signatura i la contractació electrònica o la validació de dades, s’ha construït el model Lleida.net. Per fer-ho possible, la firma ha implantat un sistema de patents, amb el qual l’empresa lleidatana permet la comercialització dels seus serveis a les administracions durant un període determinat. Avui dia, la companyia acumula 203 patents atorgades per les autoritats de 64 països a escala mundial. En total, els invents de Lleida.net arriben a més de 3.300 milions de persones a tot el món.

Una startup de 26 anys

“Testimonis digitals de qualsevol notificació o contractació electrònica mitjançant la generació d’un certificat amb validesa jurídica”. Així és com es defineix l’empresa al seu perfil de Twitter. Sisco Sapena, el seu responsable, va un pas més enllà i assegura que “som una teleco que no ha canviat de mans, ens diem igual i apostem per la internacionalització des dels nostres inicis”. Amb aquestes paraules resumeix l’evolució d’una companyia amb la qual resseguint la seva trajectòria es pot dibuixar una història de la tecnologia a l’Estat espanyol. Sapena es va iniciar com a radioaficionat, va ser president d’IRC Hispano, el xat més important a principis de l’any 2000, que segons confessa li va servir “per aprendre a gestionar una comunitat amb pocs recursos”.

A partir d’allà, acompanyat dels SMS, els correus electrònics i les comunicacions digitals certificades, en poc més de 25 anys, s’ha convertit, en plena pandèmia de la covid-19, en l’empresa cotitzada que més ha crescut al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) i a l’índex Euronext de París. Tot això, amb una empresa amb una facturació relativament baixa, ja que no arriba als 14 milions d’euros, que enguany ha augmentat un 200% la seva capitalització i ha ofert part de la seva autocartera per satisfer la demanda. El vent a favor del confinament físic i l’aposta per la digitalització han sigut els darrers aliats de Lleida.net.

Tal com bromeja Sapena per insistir en la voluntat constantment innovadora i disruptiva de la tecnològica lleidatana, “som una startup de 26 anys”. Davant les xifres de negoci cada vegada més grans, les relativitza, proclamant que estem veient les accions d’una “multinacional de butxaca”. Per mantenir l’esperit inicial de la societat, Sisco Sapena continua sent l’accionista principal de Lleida.net amb una participació del 37,71%.

El valor de ser els primers

La firma, a més del nom, intenta vendre Lleida al món a través de la tecnologia. De fet, les instal·lacions i la central de la companyia estan ubicades al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL). Des d’allà, està present a més de 150 països, té 16 seus internacionals i assoleix èxits als incerts mercats borsaris internacionals. Lleida.net va ser una de les pioneres a oferir serveis d’accés a internet. Pocs anys després, va adquirir la certificació per poder actuar com a operadora certificadora de telecomunicacions, un reconeixement només reservat als grans gegants tecnològics.

Sapena: “L’important d’una companyia és que sigui capaç de generar els seus propis recursos. No pots gastar 10 vegades més del que guanyes”

Una de les màximes de Sapena és no acudir mai als bancs a la cerca de finançament. “L’important d’una companyia és que sigui capaç de generar els seus propis recursos. No pots gastar 10 vegades més del que guanyes”, sentencia. L’aposta per la internacionalització, sabent vendre’s a l’exterior, ha impulsat a què un 56% del volum de negoci de la tecnològica procedeixi dels mercats internacionals.

En menys de mig any, l’empresa ha augmentat un 20% la xifra d’accionistes, que ara són 3.018. La confiança és un dels punts que destaca Sapena perquè en el període actual, els inversors s’aventurin a capitalitzar la companyia. Els nous ‘amos’ minoritaris de Lleida.net procedeixen de Madrid, París i Nova York. A poc a poc, l’han capitalitzat fins a arribar als 90 milions d’euros. L’aposta, que podria semblar arriscada, segur que respon a una de les frases que més repeteix Sisco Sapena, “com a emprenedor et pot anar bé o malament, però has de tenir la capacitat de prendre decisions”.