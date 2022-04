‘Llegendària’ torna aquest any per Sant Jordi a la Seu d’Urgell

Aquest dimarts s’ha presentat a les instal·lacions de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell una nova edició de Llegendària, l’esdeveniment relacionat amb la festivitat de Sant Jordi que per segon any consecutiu se celebra a la Seu d’Urgell. A Llegendària s’hi presentaran llibres, s’explicaran contes, espectacles i animació de carrer, concerts, tallers, entre d’altres actes vinculats amb la lectura i el drac de Sant Jordi.

Així ho ha explicat l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, que ha volgut aclarir perquè aquest any coincideix amb la diada de Sant Jordi: “Encara que la idea és celebrar Llegendària una setmana abans de Sant Jordi, enguany no ha pogut ser perquè estàvem en ple cap de setmana de Pasqua, per això ho celebrarem simultàniament amb el dia del llibre i les roses. Volem consolidar Llegendària a la nostra ciutat perquè creiem en la seva aportació cultural, sobretot adreçada a la infància”.

Per la seva part, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ha remarcat la importància de la celebració de Llegendària: “Va ser una aposta ferma de l’equip de govern municipal que vam fer l’any passat, que va anar molt bé, sobretot per al públic familiar i que alhora dinamitza el centre històric. Enguany, encara que no ens agradi que coincideixi amb Sant Jordi, viurem una diada del llibre i la rosa encara més màgica, a través de totes les llegendes al voltant del drac de Sant Jordi. Volem que Llegendària esdevingui una gran aposta cultural i lúdica de la Seu d’Urgell i que tingui lloc pels voltants de la diada de Sant Jordi”.

El tinent d’alcalde de Cultura,Carlos Guàrdia, ha remarcat la bona acollida de la primera edició de Llegendària, i ha felicitat a l’equip organitzador per aquesta segona edició, aprenent de l’edició passada. “Des de l’Àrea de Cultura entenem Llegendària com un certamen de petit format que busca generar un espai de trobada, sobretot familiar, on la cultura és el centre, amb el foment de la lectura i altres activitats culturals que gira al voltant de la festivitat de Sant Jordi”.

El programa

La segona edició de Llegendària comptarà amb diverses activitats lúdiques i culturals que es desenvoluparan en diferents espais públics com la plaça Patalín, a la sala la Immaculada, al centre històric i al peu del passeig Joan Brudieu, així com el ‘circuit llegendària’, a més a més de les parades de llibres i roses al llarg i ample del passeig.

La regidora d’Infància, Educació i Comerç de l’Ajuntament de la Seu, Núria Tomàs, ha explicat les novetats que presenta aquesta nova edició de Llegendària com són la participació dels alumnes de l’aula oberta de l’institut La Valira, la creació d’un espai de lectura per a infants, les petjades de drac que decoraran els carrers de la ciutat, exposició de pergamins i un taller d’il·lustració de dracs.

Així, els alumnes d’aula oberta de l’institut La Valira, que han treballat en un projecte per incidir en la prevenció en l’addicció a les xarxes socials, tutoritzats per la pedagoga Christina Moreno, han redactat uns relats relacionats amb aquesta problemàtica. Aquests relats estaran instal·lats al peu del passeig Joan Brudieu, en l’espai de lectura. A més a més, hi haurà un codi QR que portarà als àudios dels relats, enregistrat pels propis alumnes de la UEC, perquè els puguin escoltar persones amb dificultats en la lectura. Aquest projecte s’emmarca en la campanya de prevenció a l’addicció a les xarxes socials liderat entre Punt Òmnia de la Seu d’Urgell i Oficina Jove de l’Alt Urgell.

D’altra banda, l’espai de lectura s’ubicarà al peu del passeig Joan Brudieu, on els infants hi podran anar a llegir amb els contes que es comprin durant la diada de Sant Jordi a les parades del passeig.

Respecte a la decoració, enguany es decorarà diferents punts de la ciutat totes elles relacionades amb el drac de Sant Jordi. Així, grans petjades de drac apareixeran pels carrers de la Seu, dracs gegants amagats pels carrers, banderoles de color verd al centre històric que simularan cues de drac, entre d’altres.

Altres novetats de Llegendària 2022 són l’exposició de pergamins pel centre històric que contindran diferents finals de contes clàssics, a proposta de joves del territori; i el taller d’il·lustració de dracs, a càrrec de Mireia Espuñes. El taller s’ubicarà també al centre històric on tothom que ho desitgi podrà dibuixar dracs. Al final del dia s’escollirà el drac guanyador que serà el que s’utilitzarà a la imatge del cartell de Llegendària 2023.

Llegendària està organitzat per les àrees d’Infància i Joventut, Comerç, Cultura i Festes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, així com per l’Escola Municipal de Música i la Biblioteca Sant Agustí. També hi col·laboren comerciants i veïns del casc antic, com la llibreria El Refugi, l’establiment agroalimentari Menja’t l’Alt Urgell o l’Escola de Teatre. També hi han pres part el centre El Picot, el Taller Claror, centres educatius i la llar d’infants municipal Els Minairons, que han elaborat lletres que decoraran el passeig Joan Brudieu i altres decorats que s’ubicaran pels carrers de la ciutat.