Llançant rumors i parlant malament de tu

Una dita molt popular que diu: “No sóc monedeta d’or per caure bé a tothom”. La veritat és que és inevitable trobar-se amb persones als quals els desagradis, sentin gelosia o vulguin arruïnar la teva reputació, per això exposem alguns senyals per identificar quan la gent parla malament de tu.

Davant l’evidència o sospita d’estar patint un assetjament cal fer una anàlisi prèvia, mantenir la calma i descriure les situacions el més neutralment possible per sobreportar el problema.

El primer que cal tenir clar és que tota xafarderia comporta una mala intenció, mentides o exageració de les coses. Per això és important reconèixer situacions tòxiques per tractar de superar-les i portar una vida lliure d’aquest tipus de pressió.

Es diu que una persona hipòcrita generalment critica a altres per defectes que ell mateix té i justifica les seves accions sense assumir la responsabilitat i conseqüències. La seva forma d’actuar no és sincera i expressa allò que no senten; prediquen i no apliquen. Ells poden parlar malament de tu a les teves esquenes però davant els teus ulls és capaç d’omplir-te d’afalacs.

Els comentaris negatius poden ser habituals en espais en què es comparteix entorn de treball. Sovint es tracta de rumors i insinuacions, però els límits de l’assetjament existeixen. La mentida i la manca de respecte és desagradable i comprendre els valors de cada persona. Si estan parlant sobre tu i llançant una xafarderia, mentint, tan sols vols contestar sense miraments. Tanmateix, actuar d’aquesta manera només servirà per augmentar la remor. Aquestes persones porten a fer afirmacions, en la majoria dels casos sense fonament, amb l’objectiu de crear mala reputació cap a algú.

Pràcticament és impossible fer que algú parli bé de tu, la cosa que pots controlar és la teva reacció i decidir donar importància a l’assumpte o ignorar la situació. També pots enfrontar al que parla malament de tu per aclarir les coses. Abordar el problema en general on puguis manifestar com l’ambient de treball està enverinat, una sortida que hauria de ser dràstica. Això només és possible en situacions molt greus en què la situació ha derivat en un assetjament sistemàtic i la resta de vies no són factibles.

La decisió només la tens tu.