Living Lakes Europa: Salvar llacs i aiguamolls europeus

Un llac totalment eixut (Ecoticias)

Compartir coneixements i abordar reptes comuns per a la protecció dels llacs i zones humides al territori de la UE són els principals objectius de l’Associació Europea Living Lakes (ELLA), una xarxa creada a principis d’any gràcies al suport del Programa LIFE de medi ambient i acció climàtica de la Unió Europea.

Amb set ONG de cinc països: Estònia, Alemanya, Hongria, Polònia i Espanya, la nova associació sorgeix amb la intenció de posar la conservació dels aiguamolls a l’agenda política i traslladar a la societat la importància dels llacs, com a ecosistemes amb un gran potencial per al desenvolupament econòmic, social i ambiental europeu.





Una associació que forma part de Living Lakes

ELLA és una associació integrada dins de la xarxa internacional Living Lakes que agrupa 112 llacs i 135 organitzacions de tot el món amb un mateix objectiu: preservar els llacs i aiguamolls dels cinc continents en el sentit més ampli, com a reserves d’aigua, com ara oasi de biodiversitat, amb nombrosos usos, però greument danyats. Fundació Global Nature (FGN) és un dels socis fundadors d’ELLA i de la xarxa Living Lakes. El 1998 va integrar a aquesta xarxa els aiguamolls de Tierra de Campos i un any més tard l’Ajuntament de València va incloure l’Albufera. Actualment hi ha cinc llacs espanyols a la xarxa: la llacuna de la Nava, el Salobrar de Campos (Illes Balears), el Delta Llobregat, l’Albufera i el complex llacuna dels aiguamolls de la Manxa on s’inclouen Ruidera i les Taules de Daimiel.





Protecció i restauració

Al llarg de tots aquests anys, FGN ha testat i transferit solucions per a la protecció i restauració de zones lacustres a diferents parts del món. Destaquen especialment els filtres verds com a sistemes de depuració d’aigües residuals senzills i barats, que a més recreen les condicions de les zones humides a nivell artificial, servint així a la conservació de la biodiversitat, i sent un exemple perfecte de solucions basades en la natura. Recentment s’ha afegit a aquesta transferència de coneixements la tecnologia Renaturwat.





Què ofereix l’associació als seus membres?

Formació sobre gestió d’aiguamolls per a la fixació de carboni i conservació de la biodiversitat, metodologies i coneixement sobre implicació del teixit empresarial en estratègies (per exemple, a través de plans d’acció de biodiversitat definits conjuntament per l’entitat de Living Lakes sòcia i l’empresa) i grups de treball sobre polítiques nacionals i/o de la UE en matèries que afecten la conservació dels aiguamolls, entre altres temes.

A més, ELLA publica informes i documents de referència per a salvar els llacs i aiguamolls d’Europa, entre els quals destaca un estudi recent sobre l’impacte del canvi climàtic als llacs d’Europa o una publicació sobre el segrest de carboni i restauració d’aiguamolls.

Entre els objectius de l’associació en aquesta primera etapa també hi ha la tasca d’integrar altres entitats representatives en la gestió de llacs i aiguamolls a Europa.





Per Ecoticias