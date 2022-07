L’italià Luca Braidot i la neerlandesa Anne Terpstra s’imposen en la cloenda de la Copa del Món de BTT

Conclou la 8a edició de la Copa del Món UCI de BTT, que ha permès a Andorra i a la Massana convertir-se en l’epicentre de l’espectacle mundial del ciclisme de muntanya. L’estació Vallnord – Pal Arinsal ha acollit més de 50 mil espectadors durant tota la setmana de l’esdeveniment.

L’italià Luca Braidot i la neerlandesa Anne Terpstra han estat els protagonistes de la jornada d’aquest diumenge en la modalitat de Cross-Country. L’espanyol David Valero, ha tornat a aconseguir una segona plaça després d’haver-ho fet al 2017 en una Copa del Món.

La prova de Cross Country en categoria masculina ha estat renyida entre 5 participants principalment. Quan semblava que Vlad Dascalu ja tenia la victòria, un problema mecànic a la seva bici l’obligava a perdre posicions i Luca Braidot aprofitava per a recuperar la seva posició i mantenir-la fins al final (també va ser el guanyador la setmana passada a Lenzerheide).

L’italià ha aconseguit un temps d’1:15.31 i una diferència de tan sols 10 segons respecte l’espanyol David Valero (guanyador dels passats Jocs Olímpics) que ha aconseguit un temps final de 1:15.41. Finalment, ha tancat el podi el suís Nino Schurter (guanyador de XCO l’any 2019 a Vallnord – Pal Arinsal) que ha aprofitat les últimes voltes per a millorar el seu ritme i avançar posicions.

Aquest ha realitzat una gran cursa, ja que sortia en la 15ª posició i a partir de la quarta volta, ha pogut col·locar-se entre els 5 primers corredors.

En la categoria femenina, la gran vencedora de la jornada ha estat la neerlandesa, Anne Terpstra, que des del principi, ha liderat la cursa amb quasi un minut de diferència (1:15.21). Terpstra sortia en segona posició i la seguia la líder de la classificació general, Rebecca McConnell, però, a causa d’una punxada en la segona volta, l’australiana s’ha classificat finalment en 21ª posició, i malgrat aquest resultat, manté el lideratge en els individual standings.

La segona classificada ha estat l’austríaca, Mona Mitterwallner, que ha aconseguit un temps final de 1:16.18, sortint des de la 13ª posició. Finalment, el podi ha estat completat per Ramona Forchini, que ha realitzar una gran cursa i un temps final de 1:16.55.

Les novetats del circuit de Cross Country d’aquesta edició són la incorporació del pump track i els dos ponts que suposen un 25% del traçat, un recorregut que ha comptat aquest any amb una longitud d’un total de 3,8 km.

Resultats Short Track i descens

El format de cursa Short-Track celebrada el divendres, va iniciar el calendari de la Copa del Món de BTT a Vallnord – Pal Arinsal. Els suïssos Mathias Flückiger i Alessandra Keller van ser els vencedors de la prova, que per segon cop es disputava dins del context de la Copa del Món al Bike Park massanenc.

Valentina Höll (AUT) i Loris Vergier (FR) es van alçar amb la victòria a la prova de descens (DHI). Aquesta modalitat estrenava un nou traçat dissenyat especialment per a l’ocasió, amb sortida de Cubil i arribada a Fontanals. Les bones sensacions i l’altíssim ritme competitiu ofert pels riders en les sessions d’entrenament i les rondes classificatòries de divendres deixaven intuir el que es va acabar confirmant dissabte. Vallnord – Pal Arinsal s’ha convertit en l’epicentre de l’espectacle mundial del ciclisme de muntanya en la prova de descens davant de desenes de milers de seguidors.

Descens molt ràpid i d’alta exigència tècnica

Una de les grans novetats d’aquesta edició ha estat l’estrena del nou circuit de descens amb sortida des del Cubil i arribada a Fontanals amb la longitud de 1,8 km i un total de 480 metres de desnivell que el rider francès, Loris Vergier, vencedor de la prova d’aquest dissabte, va completar en 2:44.50 .

Aquest circuit és un dels més curts, però, alhora, més ràpids i exigents de totes les seus de la Copa del Món. Prova d’això són les velocitats màximes de més de 60 km per hora assolides durant la jornada d’ahir. En conjunt, els riders van valorar positivament el traçat, que van descriure com a un recorregut molt ràpid en el qual s’ha de focalitzar tota l’atenció durant tota la baixada perquè si es perd la concentració, et surts del traçat. L’espectacular circuit de descens es mantindrà obert a tots els aficionats durant la resta de la temporada d’estiu.

La nova ubicació del circuit a la zona de Cubil era tot un repte logístic i organitzatiu. Per aquest motiu, i per primera vegada al país, s’ha activat un dispositiu especial de mobilitat amb dos objectius: evitar la concentració de vehicles i fomentar la sostenibilitat a través de l’ús del transport col·lectiu gratuït.

Tal com ha destacat el director general de Vallnord, Josep Marticella, l’estació i el CECOR han aplicat el protocol de mobilitat. “En la prova de DHI el trasllat dels espectadors es va realitzar en menys d’una hora, tenint en compte que molta gent també va anar caminant. Era la primera vegada que es realitzava i com és normal, s’han de seguir millorant molts aspectes”.

A les edicions anteriors de la Copa del Món UCI BTT la prova tenia com a punt de partida el paddock del Pla de la Caubella i la zona d’arribada se situava al Prat de la Ribera al poble de la Massana.

Una Copa del Món que ha superat previsions

Una edició més, la celebració de l’esdeveniment a Vallnord – Pal Arinsal ha resultat ser tot un èxit superant les previsions. Aquest any, més de 800 riders procedents de 41 nacionalitats, s’han trobat a Vallnord – Pal Arinsal per a una nova cita dins del calendari de la Copa del Món de BTT. Amb tota la informació inicial que disposa l’estació, del 12 al 17 de juliol, més de 50 mil persones han visitat l’esdeveniment. Albert Balcells, director de cursa de la Copa del Món de BTT, ha destacat que “ha estat una de les més emocionants i una de les més intenses de la temporada”.

És la 8a vegada que Vallnord Pal Arinsal organitza una Copa del Món UCI de BTT. El circuit internacional inclou un total d’11 seus de tot el món, sent Andorra la vuitena en el calendari. Les pròximes cites del circuit d’aquesta temporada seran a (EUA) del 29 al 31 de juliol, Mont-Sainte-Anne (CAN) del 5 al 7 d’agost i la Copa del Món finalitzarà a l’estació italiana de Val di Sole del 2 al 4 de setembre.

L’estació massanenca tornarà a acollir la mateixa fita esportiva a l’estiu 2023 i celebrarà els Campionats del Món al 2024. Olga Molné, la Cònsol major de la Massana, ha aprofitat per a donar les gràcies a tot els personal de l’estació i equip organitzador, voluntaris i, sobretot, a les persones que han vingut a gaudir aquests dies de la Copa del Món.

