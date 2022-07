L’IRONMAN® 70.3® Andorra, la “cirereta” de l’Andorra Multiesport Festival

Aquest diumenge 3 de juliol se celebra l’IRONMAN® 70.3® Andorra, una prova que tancarà la segona edició de l’Andorra Multisport Festival que va arrencar el 24 de juny amb l’Andorra 21 Ports i el Trail 100 Andorra by UTMB®.

The IRONMAN Group, l’organitzador d’aquesta sèrie d’esdeveniments esportius, ja ho té tot preparat perquè els prop de mil inscrits i els més de 2.000 acompanyants gaudeixin d’una jornada d’esport i muntanya al Principat.

Dades de participació

Pocs abans de l’inici de l’IRONMAN® 70.3® Andorra, cal destacar la xifra d’inscrits procedents de França (26,3%), que gairebé iguala les xifres espanyoles, lleugerament per sobre del 30%. La presència internacional, molt significativa en aquesta ocasió, prové especialment del Regne Unit (8%) i Bèlgica (4,3%), i també destaca un 5% de participació local.

La participació femenina ha pujat gairebé un 4% respecte de les dades de l’edició de l’any passat, una bona dada que anima a continuar treballant per la igualtat. Finalment, la mitjana d’edat es manté al voltant dels trenta-set anys.

La prova comptarà amb la presència de María Salvo. La copilot de ral·li, que ve de participar a l’Andorra 21 Ports amb un equip format íntegrament per dones, es prepara ara per a la seva segona IRONMAN® 70.3® després d’haver finalitzat amb èxit la prova de Marbella, el passat 22 de maig.

Salvo, està creant escola amb la seva sèrie de reptes personals que s’han convertit en un referent per a moltes dones esportistes que ara decideixen sumar-se a la pràctica d’esports com el triatló.

Per últim, destaca entre els inscrits un nom conegut en l’àmbit científic i d’investigació, el de Xavier Amatriain. Aquesta eminència en el món dels algoritmes i el machine learning també s’ha sumat entre els participants. Amatriain, que considera que la vida és com una ultramarató, ha volgut posar a prova les seves capacitats físiques en aquesta ocasió memorable.

Un recorregut espectacular

El diumenge es preveu un dia assolellat al país dels Pirineus, un clima ideal per a afrontar la primera secció del triatló, que es desenvolupa en les aigües fredes del Llac d’Engolasters. Així doncs, els 1,9km de natació tindran lloc en un paratge espectacular, envoltat per grans coníferes i vegetació exuberant. A més, aquest és el llac més alt d’Europa on es realitza una prova IRONMAN®.

Tot seguit, els participants hauran de recórrer 90 km en bicicleta per les impressionants carreteres del nord d’Andorra. Després de baixar d’Engolasters, arribaran a Escaldes-Engordany, on s’inicia un circuit per Encamp i Canillo que hauran de repetir dues vegades. A continuació, s’hauran d’enfrontar al famós Coll d’Ordino per a arribar al poble del mateix nom i a la Massana, creuar els Túnels de Dos Valires i repetir el Coll d’Ordino per segon cop. Finalment, baixaran cap a Andorra la Vella, on els espera l’última secció.

El circuit de running partirà del Parc Central –epicentre de l’Andorra Multisport Festival–, farà un tram vorejant el riu i s’enfilarà cap al centre d’Andorra la Vella per a agafar l’avinguda d’Enclar. Els corredors seguiran tot aquest camí fins al Pont d’Enclar on reprendran el trajecte cap al Parc Central pujant pel costat del riu Valira, fent una volta a l’estadi que ha muntat l’organització i sortint de nou. Caldrà fer tres voltes al circuit per a sumar els 21 km i finalitzar aquesta prova tan bella com exigent.

El Parc Central d’Andorra la Vella, el punt neuràlgic

Tots aquells que vulguin gaudir de l’ambient i l’emoció de la jornada ho podran fer al Parc Central de la capital andorrana, punt neuràlgic de la prova, que estarà obert al públic. Allà es realitzaran algunes projeccions audiovisuals, perquè aquells que ho desitgin puguin seguir tots els detalls del transcurs de l’IRONMAN® 70.3® Andorra.

Aquesta és una prova ideal per als amants del format triatló que vulguin gaudir d’un entorn d’alta muntanya on es donen unes temperatures molt agradables durant el mes de juliol. A més, aquesta és una oportunitat única per a viure el bon ambient i la gran activitat esportiva que hi ha al Principat durant tota la celebració de l’Andorra Multisport Festival.