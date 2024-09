Lipedema, la malaltia que afecta majoritàriament a dones

Els diferents estadis que condueixen al lipedema (Getty images)

El lipedema és una malaltia crònica del teixit adipós que es caracteritza per l’acumulació anòmala de greix, principalment a les cames, cuixes i, de vegades, als braços. Aquesta afecció sovint es confon amb l’obesitat o el limfedema, però té unes característiques pròpies que la fan única. El lipedema afecta principalment les dones i es creu que té un component genètic, ja que sovint hi ha antecedents familiars de la malaltia.

A més, els canvis hormonals, com els que es produeixen durant la pubertat, l’embaràs o la menopausa, poden desencadenar o agreujar el lipedema.





Els símptomes més comuns del lipedema inclouen:

Acumulació desproporcionada de greix: Principalment a les cames i cuixes, i de vegades als braços, però no als peus ni a les mans.

Dolor i sensibilitat: Les zones afectades poden ser doloroses al tacte i tendir a fer-se morats amb facilitat.

Sensació de pesadesa: Les persones amb lipedema sovint experimenten una sensació de pesadesa o cansament a les extremitats afectades.

Inflamació: A mesura que la malaltia progressa, pot aparèixer inflamació a causa de la pressió del greix sobre els vasos limfàtics.

El diagnòstic del lipedema és clínic i es basa en la història mèdica del pacient i l’examen físic. No hi ha una prova de laboratori específica per a diagnosticar aquesta malaltia. És important que el diagnòstic sigui realitzat per un professional mèdic amb experiència en malalties del teixit adipós per a evitar confusions amb altres afeccions, com l’obesitat o el limfedema.





El tractament del lipedema és multidisciplinari i inclou diverses estratègies:

Dieta i exercici: Encara que la dieta i l’exercici no poden eliminar el greix del lipedema, mantenir un pes saludable pot ajudar a reduir alguns símptomes i millorar la mobilitat.

Teràpia descongestiva complexa (TDC): Inclou la teràpia física, el drenatge limfàtic manual, la compressió amb benes o mitges especials i exercicis específics per a millorar el flux limfàtic.

Liposucció assistida per microcànules: És un procediment quirúrgic que pot ajudar a eliminar el greix del lipedema i millorar la forma de les extremitats, així com reduir el dolor i altres símptomes.

Suport psicològic: Atès que el lipedema pot tenir un impacte significatiu en la qualitat de vida i la salut mental dels pacients, el suport psicològic és una part important del tractament.