L’IPC puja un 0,4% en relació a l’agost de l’any passat

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2017 corresponent a l’agost del 2020 és del +0,4% (agost 2019: +0,7%). Quant a la inflació subjacent, se situa al +1,0% en relació al mateix mes de l’any anterior.

El principal grup de l’IPC que provoca que la variació anual del mes d’agost augmenti tres dècimes respecte a l‘enregistrada al mes de juliol és “Vestit i calçat” amb una variació anual del +11,5%, gairebé sis punts superior a la del mes anterior, tot i que els productes estan de rebaixes aquestes no són tan fortes perquè entren productes de nova col·lecció no rebaixats quan l’any anterior estaven en plenes rebaixes. També contribueix a l’alça el grup “Hosteleria i restauració” amb un augment de set dècimes, situant-se al 0,9%, a causa d’un augment en els preus dels serveis de restauració i d’allotjament.

Els principals grups amb un efecte moderador són “Esbarjo, espectacles i cultura” amb un decreixement d’un punt, situant-se al -3,7%, a conseqüència d’una davallada en el preu dels viatges organitzats en relació amb l’any anterior, i “Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar” amb un creixement menor de quatre dècimes, situant-se al +0,6%, a causa d’un augment del preu del servei domèstic.

Els grups de l’IPC que han mantingut la variació anual de preus al mes d’agost són “Habitatge” amb el +0,8%, “Salut” amb el +1,2% i “Ensenyament” amb el +2,0%.

La inflació subjacent és la variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos. A l’agost del 2020 la variació anual se situa al +1,0%, sis dècimes superior a l’IPC registrat al mateix mes. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar el creixement menor en la variació anual dels productes frescos que passa del +4,3% el mes passat al +3,5%. En el cas dels productes petroliers, tenen un decreixement menor, al passar del -13,6% al -13,2%.

La variació mensual de l’IPC és del +0,0% (agost 2019: -0,2%). El principal grup que destaca per la seva repercussió negativa és “Vestit i calçat” amb una variació mensual del -1,6% i una repercussió mensual del -0,1%, a causa de les rebaixes del vestit i calçat, tot i l’entrada de la nova col·lecció d’estiu al mes d’agost. Els principals grups que destaquen per la seva repercussió positiva són “Hosteleria i restauració” amb una variació mensual del +0,8% i una repercussió mensual del +0,05%, a conseqüència de l’augment de preu dels serveis de restauració i d’allotjament, i “Transport” amb una variació mensual del +0,3% i una repercussió mensual del +0,04%, a causa d’un augment de preus dels carburants i lubricants respecte al mes de juliol.

COMPARACIÓ AMB L’ENTORN

La variació anual de l’IPC d’Espanya del mes d’agost del 2020 se situa al -0,5%. Aquest creixement d’una dècima és a conseqüència del decreixement menor de més d’un punt del grup “Habitatge” (variació anual -2,7%) per l’increment del preu de l’electricitat; de l’augment de dues dècimes del grup “Hotels, cafès i restaurants” (variació anual +0,5%) per l’increment dels preus dels serveis d’allotjament; i el grup “Transport” (variació anual -4,4%) decreix en menor mesura a causa de l’augment dels preus dels carburants i lubricants. Per altra banda, el grup “Esbarjo i cultura” (variació anual -2,1%) disminueix d’un punt a conseqüència dels preus dels paquets turístics, que augmenten menys que el mateix mes de l’any anterior.

La variació anual de l’IPC de França d’agost del 2020 se situa al +0,2%. Aquest decreixement de sis dècimes és conseqüència d’una disminució de més d’un punt dels “Productes manufacturats” (variació anual -0,2%) produït pels preus de la roba i calçat, així com els preus de l’”Alimentació” (variació anual +0,9%) que augmenta en menor mesura a causa de la davallada en els preus dels productes frescos. En sentit contrari, l’“Energia” (variació anual -7,1%) s’accelera a conseqüència d’un creixement en els preus de l’electricitat i dels productes petroliers. Finalment, els preus dels “Serveis” (variació anual +0,9%) s’estabilitzen.

A nivell de la Unió Europea, l’evolució dels preus de l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) se situa al -0,2% a l’agost del 2020 (juliol 2020 +0,4%).