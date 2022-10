L’IPC avançat registra una taxa interanual al mes de setembre del +6,8%

L’IPC avançat registra una taxa interanual al mes de setembre de 2022 del +6,8% Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, disminuiria una dècima respecte a l’IPC avaluat el mes d’agost (+6,9%).

Aquest decreixement de la inflació seria a causa del comportament dels preus dels grups Transport, per una disminució dels preus dels carburants i lubricants, i Béns i serveis diversos; per contra els preus del grup Aliments i begudes no alcohòliques han mantingut un comportament alcista.

Aquest indicador suposa un càlcul previ de l’IPC amb el 93% aproximat dels preus de setembre entrats. Per a les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior.

L’IPC avançat d’Espanya del mes de setembre del 2022 se situa al +9,0%. En el cas de França, l’indicador avançat del mes de setembre del 2022 se situa al +5,6%.