L’IPC avançat de l’abril se situa en el +6%

La variació interanual estimada de l’IPC al mes d’abril del 2022 és del +6,0% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria un punt i una dècima respecte a l’IPC avaluat al mes de març (+4,9%).

Aquest increment de la inflació seria a causa de l’increment de preus de diversos grups; l’Alimentació per una acceleració en els preus dels aliments en general; l’Habitatge per un creixement en el preu de l’electricitat, en menor mesura, i el preu del lloguer de l’habitatge principal; i, per últim, el Transport per un augment en el preu del carburant, detalla el departament d’Estadística en una nota de premsa aquest dilluns.