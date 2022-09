L’IPC anual a Ponent i l’Alt Pirineu i Aran baixa dues dècimes però es manté per sobre dels 12 punts

L’Índex de Preus del Consum (IPC) anual a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran del mes d’agost ha baixat dues dècimes en comparació amb el registrat al juliol. No obstant, la xifra es manté per sobre dels dos dígits amb 12,2 punts, segons ha informat aquest dimarts, 13 de setembre, l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Els preus han baixat lleugerament, 3 dècimes, en l’àmbit de l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i altres combustibles. La davallada es nota més en el transport, que passa dels 15,6 punts del juliol a 11 a l’agost. Per contra, els preus dels aliments i les begudes continuen a l’alça amb una pujada de 6 dècimes fins als 14,2 punts. Els preus en restaurants i hotels també s’han encarit passant dels 7,3 als 8 punts.

Al conjunt de Catalunya, l’IPC també es manté per sobre dels dos dígits però baixa fins al 10,2%, una dècima menys que al juliol. És la segona pujada més alta des que es tenen registres per comunitats autònomes. Al conjunt de l’Estat espanyol la inflació ha pujat fins al 10,5%, una dècima més del que va pronosticar l’indicador avançat, i tres dècimes menys que al juliol. El preu dels aliments és enguany un 13,8% més car que fa un any.