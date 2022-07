L’Inter d’Escaldes vol posar-ho difícil a un complicat Cluj romanès

El 3 a 0 de l’anada complica molt les opcions de passar la segona ronda prèvia de la Conference League a l’Inter d’Escaldes que s’enfrontarà al Cluj romanès al Comunal Joan Samarra, un camp condicionat fa poques setmanes per a jugar-hi.

L’eliminatòria està pràcticament resolta, però els d’Otger Canals volen plantar cara i es veuen amb opcions de guanyar el partit.

Ser sòlids i aprofitar el joc directe seran algunes d’aquestes armes. Tot i això, Canals no podrà comptar amb Raul Feher per sanció i Iván de Nova per lesió, així que formarà amb Ildefons Lima i Cristian González com a parella de centrals.

El partit començarà aquest dimecres a les cinc de la tarda al Comunal Joan Samarra.