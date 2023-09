L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell rep el Premi Estel 2023

Lliurament del 24è Premi Estel a L’Institut d’Estudis Comarcal de l’Alt Urgell (Junts per la Seu)

L’Institut d’Estudis Comarcal de l’Alt Urgell ha rebut aquest diumenge el 24è Premi Estel a la Torre Solsona de Castellciutat. L’acte ha servit per a reconèixer la contribució de l’entitat que, amb gairebé 15 anys de vida, ha promogut la recerca i la divulgació del coneixement a la comarca.

Jordi Fàbrega, diputat i portaveu de Junts a l’Ajuntament de la Seu, que ha obert l’acte, ha recordat que el Premi Estel va ser creat a principis de segle per a donar més relleu a la celebració de la Diada de l’11 de setembre, ja que en aquell moment no es feia cap activitat a la Seu d’Urgell. També ha manifestat que des de la primera edició l’acte de lliurament s’ha ubicat a la Torre Solsona de Castellciutat per a donar relleu a un patrimoni que va tenir una important rellevància durant la guerra de successió, patrimoni que va ser restaurat l’any 2014 coincidint amb els actes del Tricentenari.

Josefina Lladòs, alcadessa de Ribera de l’Urgellet i presidenta del Consell Comarcal, ha destacat la gran tasca realitzada per l’IECAU i han posat en valor la seva vocació divulgativa amb cicles com el “Parlem d’Història” o el “Desenterrem el Passat”. També s’ha posat en relleu la tasca investigadora que es materialitza en les “Jornades d’Estudis de l’Alt Urgell” o la publicació de la revista “Interpontes”. Lladòs també ha destacat la inicativa de difusió històrica que l’IECAU va fer durant l’època del confinament per la COVID19.

Lluís Obiols, president de l’IECAU, ha agraït en nom de l’entitat la distinció del Premi Estel, ha fet un repàs a la feina dels gairebé 15 anys, ha recordat els criteris amb què treballen: l’altruisme; la feina en xarxa amb entitats locals, comarcals i nacionals; el rigor acadèmic; la vocació per a la difusió assequible que generi autoestima a la ciutat i la comarca; la contribució a la promoció econòmica de l’Alt Urgell i, en català. Obiols ha reivindicat, a més, que la tasca de l’IECAU ha estat clau per a situar la comarca al mapa de la recerca a Catalunya, destacant que “amb la publicació del setè número de la revista Interpontes, ja hi haurà més de 2.000 pàgines d’articles de recerca sobre l’Alt Urgell als repositoris universitaris”. El president de l’IECAT ha estat acompanyat per diversos membres de la junta de l’Institut, amb qui han compartit l’escultura que l’artista, Carme Ivernón, ha realitzat per a l’ocasió.





Vint-i-quatrena edició del Premi Estel

El Premi Estel va ser instaurat l’any 1999 per la Joventut Nacionalista de Catalunya i CDC de l’Alt Urgell per tal de reconèixer la tasca de persones i col·lectius que treballen des del territori a favor de la llengua, la cultura i les tradicions catalanes. El col·lectiu comarcal de Junts per Catalunya va prendre l’any 2019 el relleu en l’organització d’aquest acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya a la Seu d’Urgell.

Els guardonats en les anteriors edicions han estat l’escriptor Joan Obiols, l’associació Amics de la Sardana de la Seu, els Diables de l’Alt Urgell, el Cor de Caramelles de la Germandat de Sant Sebastià, la Coral Caterva, el Patronat del Retaule de Sant Ermengol, l’educador Francesc Moix, la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell, el dinamitzador cultural Josep Vilarrubla ‘Pep Diligent’, el músic acordionista Artur Blasco, la colla de bastoners de Peramola, el Taller Claror, l’Associació Llibre del Pirineu, Picurt, l’Assemblea Nacional Catalana, el dinamitzador cultural Ventura Canturri, els Caramellaires de Castellciutat, el Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell, els Geganters i Grallers d’Oliana, les agrupacions comarcals d’Òmnium Cultural i l’ANC, Amadeu Clausó i Joan Busquets com a impulsors de la Fira del Llibre del Pirineu i a Jordi Turull. L’any 2022 el Premi Estel va recaure en el dinamitzador cultural Ivan Caro.

El lliurament del Premi, que tradicionalment s’havia fet en el marc de la Diada Nacional, s’ha traslladat en les seves darreres edicions als dies propers a la diada atesa l’atapeïda agenda d’actes del mateix dia 11 i la coincidència amb els actes nacionals convocats per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.