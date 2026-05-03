L’Institut de Tremp oferirà, a partir de setembre, un Itinerari Formatiu Específic d’Auxiliar en vendes i atenció al públic

L’Institut de Tremp oferirà a partir del curs vinent un Itinerari Formatiu Específic (IFE) d’Auxiliar en vendes i atenció al públic. Es tracta d’un ensenyament professional adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclòs l’alumnat amb trastorn de l’espectre de l’autisme. Aquest IFE serà el primer que es posa en marxa al Pallars Jussà per a donar resposta a les necessitats d’alumnat també del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, entre altres.
La presentació d’aquesta nova formació a l’Institut de Tremp, aquesta setmana, ha comptat amb la participació de la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero; el director general d’Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma; la directora dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional a l’Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, i el coordinador territorial de la Formació Professional als Serveis Territorials de l’Alt Pirineu i Aran, Miquel Bringueret.
En la seva intervenció, la delegada del Govern català ha explicat que l’anunci arriba després de recórrer “un llarg camí”, i ha subratllat que, “amb l’IFE, les persones amb necessitats educatives especials podran formar-se i tindran l’oportunitat d’integrar-se laboralment a la societat”.
En una línia similar, el director general d’Ordenació i Integració de la Formació Professional ha afirmat que els Itineraris Formatius Específics reflecteixen una aposta “clara i decidida per la inclusió social”. “Som davant d’una formació que és una peça clau dins de les polítiques d’educació inclusiva i d’equitat que impulsa el Departament d’Educació i Formació Professional”, ha afegit.
Per la seva banda, la directora dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional a l’Alt Pirineu i Aran ha posat en valor l’esforç de totes les parts implicades en fer que l’IFE sigui una realitat a l’Institut de Tremp. Entre altres, ha destacat el paper de les famílies, que ha estat “clau”.
Les famílies, de fet, han rebut molt positivament l’anunci d’avui. Carme Badia, mare d’un alumne que començarà a cursar l’IFE al setembre, ha apuntat: “Sabem que és un esforç molt gran per al centre educatiu i pel Departament”.
Una formació que incrementa l’autonomia personal i facilita la transició a la vida adulta
Els Itineraris Formatius Específics ofereixen atenció educativa per a l’etapa postobligatòria adaptada a les necessitats, capacitats i habilitats de cada estudiant. La finalitat d’aquests ensenyaments és que l’alumnat incrementi l’autonomia personal i assoleixi les competències professionals que faciliten la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral. Tenen quatre cursos de durada, i poden accedir-hi joves amb i sense graduat d’educació secundària, que tenen com a mínim 16 anys i com a màxim 20 l’any natural d’inici. Els grups són reduïts, amb un màxim de 12 alumnes per curs, fet que permet una atenció més personalitzada i un millor seguiment del progrés de cada estudiant.
L’IFE d’Auxiliar en vendes i atenció al públic és una proposta educativa orientada a formar joves en competències professionals i personals vinculades al sector comercial. Ofereix una preparació pràctica i adaptada que facilita l’aprenentatge de tasques com l’atenció al públic, la reposició de productes, el suport en magatzem i les operacions bàsiques de venda. Desenvolupa competències per a fer tasques auxiliars de comercialització, marxandatge, preparació de comandes i venda de productes, així com treballs de reprografia. A més, com ja s’ha apuntat, es treballen competències de comunicació, autonomia personal, treball en equip i participació en activitats comunitàries, aspectes fonamentals per a la inserció laboral i la participació activa a la societat. El darrer curs inclou la formació en centres de treball, cosa que afavoreix una preparació completa i orientada a les necessitats del mercat laboral.