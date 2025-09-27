L’INH celebra dilluns la primera xerrada del cicle “Noves oportunitats per un habitatge assequible”

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) organitza el proper dilluns, 29 de setembre, a les 19 hores, a l’hotel Yomo Cèntric la primera xerrada del cicle de conferències “Noves oportunitats per un habitatge assequible” titulada ““Les borses d’habitatge, pros i contres”, on hi prendran part Conxita Marsol, ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge; Cristina Valios, responsable de la Borsa d’habitatges de lloguer de l’Ajuntament de Barcelona i Jordi Núñez i Martínez, gerent de PROMUSA-SPM Promocions Municipals, de Sant Cugat del Vallès.
Cristina Valios
Tècnica de l’Ajuntament de Barcelona. Des de 2005 és responsable de la Borsa d´habitatges de lloguer de Barcelona i des de 2019, és gestora de Projectes de Serveis a les Persones i dels Programes de Captació de Parc Privat del Consorci de l’Habitatge.
Jordi Núñez
Arquitecte i gerent de PROMUSA -SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès. Col·laborador i assessor en empreses públiques d’habitatge a PUMSA de Mataró i a Prat Espais del Prat de Llobregat.