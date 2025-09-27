L’INH celebra dilluns la primera xerrada del cicle “Noves oportunitats per un habitatge assequible”

Edifici Casa Aristot Mora, seu de l’INH (AndorraDifusió)

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) organitza el proper dilluns, 29 de setembre, a les 19 hores, a l’hotel Yomo Cèntric la primera xerrada del cicle de conferències “Noves oportunitats per un habitatge assequible” titulada “Les borses d’habitatge, pros i contres”, on hi prendran part Conxita Marsol, ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge; Cristina Valios, responsable de la Borsa d’habitatges de lloguer de l’Ajuntament de Barcelona i Jordi Núñez i Martínez, gerent de PROMUSA-SPM Promocions Municipals, de Sant Cugat del Vallès.

Cristina Valios
Tècnica de l’Ajuntament de Barcelona. Des de 2005 és responsable de la Borsa d´habitatges de lloguer de Barcelona i des de 2019, és gestora de Projectes de Serveis a les Persones i dels Programes de Captació de Parc Privat del Consorci de l’Habitatge.

Jordi Núñez
Arquitecte i gerent de PROMUSA -SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès. Col·laborador i assessor en empreses públiques d’habitatge a PUMSA de Mataró i a Prat Espais del Prat de Llobregat.

