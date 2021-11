L’informe sobre l’avortament obre la porta a despenalitzar-lo durant la primera fase de l’embaràs

L’informe sobre l’avortament i el Coprincipat obre la porta a despenalitzar l’avortament en determinats supòsits. Els advocats encarregats de desenvolupar-lo consideren que interrompre l’embaràs durant les primeres 14 setmanes de gestació no seria inconstitucional. A més, posen en relleu que el dret de la mare a assumir voluntàriament la seva maternitat ha d’estar protegit.

“És plenament assumible pel cap d’estat una solució que permeti la interrupció voluntària de l’embaràs protegint plenament la vida en les seves diferents fases.” És la conclusió final jurídica del dictamen de l’informe sobre l’avortament i el Coprincipat encarregat pel Govern l’anterior legislatura.

Els advocats signants consideren que seria possible mitjançant una normativa que protegeixi l’ésser que ha de néixer diferenciant les diverses etapes de l’embaràs.

Defensen que en la primera fase de vida embrionària, fins a les 14 setmanes, no s’ha desenvolupat una activitat cerebral ni un sistema cortical conformat “que permetin la seva existència vital pròpia i independent com a persona” i, per tant, hi tindria cabuda l’avortament. Tot plegat sense la necessitat de dur a terme cap reforma constitucional.

Així mateix, els advocats Tomàs Gui Mori i Manel Pujadas exposen que “seria constitucional i legalment admissible” establir normes i indicacions amb garanties socials i mèdiques que permetessin la interrupció voluntària de l’embaràs en defensa d’altres interessos, seguint exemples dels dos països veïns.

L’estat mental, de necessitat, els perills de danys greus per a la mare o danys irreversibles del fetus haurien d’estar regulats, segons l’opinió dels lletrats, com a supòsits. A més, destaquen la necessitat de protegir el dret de la dona a tenir una maternitat lliure.