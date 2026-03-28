L’”info truck” de la Generalitat arriba a la Seu per a explicar les inversions estratègiques a l’Alt Urgell

La Seu d’Urgell acull, aquest dissabte, una nova parada de l’acció informativa ‘Pla del Govern al territori’, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per a apropar la seva acció de govern a la ciutadania. Coincidint amb la celebració del desè Festival del Joc del Pirineu, un vehicle info truck s’ha instal·lat al costat de la sala Sant Domènec per a informar sobre els projectes clau per a la comarca.
Aquest matí, el conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, i la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, han estat rebuts per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, en aquest punt informatiu. Durant la visita, han desgranat el conjunt de mesures i inversions que el Govern està desplegant a l’Alt Urgell en àmbits com la mobilitat, l’equitat social o l’habitatge.
Un pla d’inversions integral per a l’Alt Urgell
El fullet informatiu que es distribueix a l’info truck, juntament amb una bossa de roba, detalla les actuacions prioritàries a la comarca, entre les quals destaquen:
- Mobilitat i infraestructures: Millores a l’Eix Pirinenc (N-260) i a la C-14 al seu pas per Adrall i Organyà. També es preveu l’ampliació de l’aeroport de la Seu d’Urgell amb nous hangars i l’acceleració del desplegament de la fibra òptica pública amb 49 km nous de xarxa.
- Equitat social i salut: L’impuls del nou hospital i la nova residència de gent gran a la Seu d’Urgell, així com la concertació de noves places de salut mental i el reforç del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) contra la violència masclista.
- Habitatge i desenvolupament: La construcció de 125 habitatges protegits i la modernització del canal de l’Olla i Segalers. A més, s’ha creat una nova seu de l’IRTA-Pirineu dedicada a la recerca agroalimentària.
- Seguretat i justícia: Ampliació de la Regió i l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra i de l’edifici dels GRAE de Bombers a l’aeroport.
- Esport i cultura: Construcció del nou edifici de l’INEFC Pirineus, suport al Campionat del Món de Piragüisme 2027 i projectes culturals com “Pirineu Lector” o el programa “Liceu als centres”.
El conseller Vila ha destacat que el Pla de Govern preveu un increment del finançament a través del PUOSC, on l’Alt Urgell passarà de rebre 8,7 milions d’euros a 13,6 milions d’euros, reforçant així el compromís amb els municipis rurals.
Amb aquesta acció, el Govern català referma la seva aposta per la proximitat i per una gestió que respongui a les necessitats específiques de l’Alt Pirineu, garantint serveis públics de qualitat i infraestructures modernes per a tota la ciutadania.