L’INEFC lidera la demanda dels estudis de CAFE a Catalunya i manté unes notes de tall elevades als seus graus i dobles graus

Benvinguda a la quarta promoció d’INEFC Pirineus (Foto: INEFC Pirineus)

Els graus de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) dels tres centres de l’INEFC (Barcelona, Lleida i Pirineus), així com els dobles graus de CAFE i Fisioteràpia i de CAFE i Educació Primària, impartits a l’INEFC Lleida, han tornat a situar-se entre els estudis més sol·licitats del sistema universitari català en la convocatòria de juny 2025. Un any més, es confirma la tendència a l’alça en la qualitat acadèmica del nou alumnat de la institució, amb notes de tall que es mantenen entre les més altes de les respectives universitats i un augment de les sol·licituds rebudes per a estudiar en els seus tres centres.

Així, el grau de CAFE a l’INEFC Barcelona (UB) continua sent el més demanat dels tres que ofereix la institució, amb una nota de tall de 10,224, situant-se de nou entre els 15 graus amb millor nota de tall de la Universitat de Barcelona. És el grau més sol·licitat de l’INEFC, amb 1.598 peticions, més d’un terç de les quals (562) en primera preferència.

A l’INEFC Lleida, el grau de CAFE ha assolit una nota de tall de 9,386, sent una de les més altes entre els graus de la UdL, ja que se situa entre els vint primers. Ha rebut 1.032 sol·licituds totals, de les quals 258 en primera preferència i 304 en segona (més de la meitat del total), per a les 95 places que s’hi ofereixen.

Pel que fa a l’INEFC Pirineus, ubicat a la Seu d’Urgell, el seu grau de CAFE especialitzat en esports de muntanya i riu ha obtingut una nota de tall de 9,150. Ha rebut 543 sol·licituds totals, de les quals 96 en primera preferència i 94 en segona, per a 40 places, i es manté com el grau de la UdL amb la nota d’accés més alta dels que es cursen fora dels campus de Lleida i Igualada.





El doble grau en CAFE i Fisioteràpia, el segon amb la nota de tall més alta de la UdL

En aquest mateix centre, destaca especialment el doble grau en CAFE i Fisioteràpia, que, amb una nota de tall d’11,596, es consolida com el segon grau amb la nota de tall més alta de la Universitat de Lleida (UdL), només superat per Medicina (12,467). Ha rebut 667 sol·licituds totals, 161 en primera preferència i 87 en segona, per a les seves 25 places.

També a Lleida, el doble grau de CAFE i Educació Primària ha assolit una nota de tall de 8,956, amb la qual es manté en la setena posició entre els dobles graus de la UdL. Ha rebut 171 sol·licituds totals, amb 60 en primera preferència i 27 en segona, el doble de les 30 places que ofereix.

Aquestes dades constaten que els graus de l’INEFC es troben entre els més demanats de Catalunya i són referents en qualitat, exigència acadèmica i interès per part dels futurs professionals de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.