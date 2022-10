L’INEFC inaugura a la Seu d’Urgell el seu curs acadèmic 2022-2023

La Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell ha estat escenari, aquest dimarts al matí, de l’acte oficial d’inauguració del curs acadèmic 2022-2023 de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. Representants de tots els centres d’INEFC s’han trobat en una jornada en què enguany la capital urgellenca hi ha tingut un especial protagonisme, després que ara fa just un any es van estrenar els primers estudis universitaris presencials de l’Alt Pirineu i Aran: els del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) especialitzat en esports de muntanya i de riu.

La inauguració ha estat presidida pel rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy; l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, i la representant territorial de la Secretaria General de l’Esport a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran, Lourdes Ravetllat. Per a començar, el director d’INEFC, Eduard Inglés, ha llegit la memòria 2021-2022, de la qual ha celebrat el retorn a la plena normalitat al llarg dels darrers mesos. Inglés ha destacat que enguany, a Catalunya, comencen el Grau de CAFE 1.230 estudiants, com també que 260 alumnes fan el doble grau, 160 cursen màsters i 143 fan el doctorat.

En aquesta introducció, el màxim responsable de l’institut ha expressat una vegada més la satisfacció per la bona rebuda que ha tingut el CAFE especialitzat de la Seu d’Urgell. Enguany s’ha tornat a cobrir de sobres les 40 places ofertes, amb una altíssima demanda que també ha fet que la nota de tall fos novament molt alta (9,646).

Així, enguany l’INEFC Pirineus ja té 80 alumnes, una xifra que anirà creixent de manera gradual amb la incorporació de noves promocions cada any. Per tot plegat, aquest any mateix ja s’ha resolt el concurs per al disseny del futur edifici permanent del centre, que es construirà a l’àrea de l’Horta del Valira i que a la seva coberta recrearà la serra del Cadí.

Eduard Inglés ha manifestat que la posada en marxa d’INEFC Pirineus és “un dels somnis principals que s’han fet realitat aquest curs” i que, amb la incorporació enguany de quaranta alumnes més, “ja podem pessigar-nos per a comprovar que ara ja és real”. Inglés ha agraït que la ciutat de la Seu i totes les institucions implicades hagin volgut “compartir aquest somni”, com també que ara “l’estiguin muliplicant”.

L’acte ha continuat amb un diàleg titulat ‘Els Pirineus: territori de somnis esportius assolits’, que han compartit Albert Batalla, alcalde de la Seu entre 2008 i 2019 i exdiputat al Parlament de Catalunya, i Guille Díez-Canedo, exesportista olímpic i actual director tècnic i seleccionador de l’equip estatal d’eslàlom d’aigües braves, que té el seu camp d’operacions al Parc del Segre.

Batalla i Díez-Canedo han celebrat l’èxit de la posada en marxa d’INEFC Pirineus –un projecte que es va idear la legislatura passada- i l’aportació que això fa a la consolidació de la Seu d’Urgell com a “ciutat d’esport”, reforçada per elements com el llegat dels Jocs Olímpics de 1992, l’existència de centres de tecnificació tant de piragüisme com d’esquí nòrdic, la presència de clubs locals a l’elit o bé la gran quantitat i varietat d’entitats esportives existents a la ciutat.

Tot seguit s’ha fet el lliurament de les distincions INEFC als millors expedients acadèmics i la inauguració oficial del curs 2022-2023. L’acte s’ha completat a la plaça dels Oms amb l’espectacle de circ sobre rodes ‘Efímer d’aigua’, de l’artista i ex piragüista urgellenc Yldor Llach. Finalment, els assistents han estat convidats a fer una visita a peu per a conèixer les instal·lacions esportives de la capital urgellenca.

A banda d’això, l’alumnat de l’INEFC Pirineus ha organitzat el Campionat Dodgeball Pirineus, adreçat a l’alumnat dels altres centres de l’INEFC. L’organització ha habilitat un servei d’autocar des de Lleida i Barcelona per a facilitar l’assistència a l’acte a la Seu.