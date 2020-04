L’incendi d’aquest divendres a l’avinguda Meritxell es va originar al magatzem d’un hotel

L’incendi que es va produir aquest divendres al vespre a l’avinguda Meritxell va tenir l’origen en un petit local que feia les funcions de magatzem de l’hotel, per causes que es desconeixen. Tot i l’espectacularitat per la columna de fum, no s’han hagut de lamentar danys personals ni estructurals .

Els bombers rebien l’avís a les 20 hores. La columna de fum, molt visible des de diferents punts de la capital, va facilitar la ràpida intervenció del cos, amb un operatiu format per vuit persones i tres vehicles.

Es desconeixen les causes de l’incendi, que es va originar en un magatzem situat a la primera planta de l’hotel on es guardaven productes de neteja, paper higiènic i mantes. La proximitat del celobert va permetre veure de seguida la columna de fum, que va alertar els veïns. La principal dificultat per als bombers desplaçats va ser trobar l’origen de l’incendi. En un primer moment els veïns van ser desallotjats, però posteriorment van poder tornar a casa i no es van haver de lamentar danys personals ni tampoc estructurals a l’edifici. A les nou de la nit l’incendi es donava per totalment extingit.

El el moment dels fets, l’hotel estava tancat i es desconeixen les causes que van originar el foc, però la policia ha descartat indicis de criminalitat.