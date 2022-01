L’impost sobre els habitatges buits només aconsegueix registrar 14 pisos de 5.000

Només 14 pisos s’han inscrit al registre, més de dos anys després que s’implementés l’impost d’habitatges buits. El Govern ho troba insuficient i calcula que hi ha 5.000 pisos desocupats.

El Govern calcula que hi ha prop de 5.000 habitatges buits al Principat. Per això, va crear l’impost sobre els habitatges buits, obligatori per als propietaris que els han tingut tancats més de dos anys sense causa justificada.

El ministre portaveu, Eric Jover, creu que aquest impost “no és la panacea”, i afegeix que el problema és més greu. “Això és una peça més d’aquest trencaclosques”.

Però en el primer termini per fer el pagament d’inscripció, només se n’han registrat 14. “Dels 14 als 5.000 hi haurà una millora molt considerable”, ha remarcat Jover, tot i que d’aquests hi haurà molts afectat per exempcions.

Ho són segones i terceres residències; el domicili fiscal o social del tributari; els béns immobles relacionats amb el desenvolupament d’una activitat econòmica; el canvi d’habitatge per raons laborals o de salut, i els pisos que estiguin en venda. Un volum important dels 5.000, tot i que s’espera que la resta, es registrin voluntàriament en els mesos vinents.

L’import que haurà de pagar el propietari és de 5,05 euros per metre quadrat de superfície útil. Una recaptació molt baixa, segons Jover, que el PS vol utilitzar en matèria d’habitatge.

Creu que la proposta del partit socialdemòcrata de convertir-la en una taxa finalista i que es faci un fons d’habitatge de protecció oficial, no té sentit. “No és aquest el mecanisme adequat per fer-ho”.

Ha insistit que la taxa no té caràcter recaptatori. També que s’establiran recàrrecs i sancions als que no s’inscriguin al registre, així com l’administració tributària desenvoluparà inspeccions per identificar-los.