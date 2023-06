L’Imaginari ja és, de nou, una realitat a la Seu

Cartell de l’edició 2023 de l’Imaginari a la Seu (Aj. la Seu)

Del 4 de juliol al 16 d’agost la Seu d’Urgell celebrarà la segona edició d’Imaginari, un programa lúdic que presenta nou activitats infantils: cinema a la fresca, contacontes, espectacle, piscina nocturna, hata ioga, caminada, gimcana infantil i diversió a l’aigua. Tot i que majoria són activitats adreçades pel gaudi del públic familiar, algunes d’elles també estan obertes al públic en general.

La regidora d’Infància i Joventut i d’Educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, manifesta que “Imaginari representa la fusió d’espais, professionals i activitats pensades per a que els més petits i petites i les seves famílies gaudeixin d’un estiu actiu”.

Així, el pròxim dimarts 4 de juliol arrenca Imaginari 2023 amb una sessió de cinema de fresca a la plaça del Camp del Codina, a les deu de la nit, amb la pel·lícula ‘Canta 2’.

Com a novetat d’aquesta segona edició d’Imaginari cal destacar l’espectacle ‘La Casa de Nines’, amb Agnès Aràjol i Nina Planavila, que tindrà lloc dimecres 19 de juliol al pati de la Biblioteca Sant Agustí, a les set de la tarda. Una vegada finalitzi l’espectacle tindrà lloc un taller al respecte.

Enguany també es compta amb la implicació del Tonet, que farà la sortida “En busca de la màgia”, dijous 3 d’agost. La caminada tindrà inici a la porta de Sant Domènec, a les set de la tarda. Aquesta activitat requereix d’inscripció prèvia.

Imaginari també proposa dues sessions de contacontes, dimarts 11 de juliol i dilluns 31 de juliol, organitzats des del Pla Educatiu d’Entorn de la Seu d’Urgell, a càrrec de la Tribu Juganera dedicats als drets de la infància i contra el bullying. Ambdues sessions tindran lloc al Parc del Cadí, a les sis de la tarda.





Inscripcions on line des del 28 juny

Totes nou propostes són gratuïtes, i algunes cal fer inscripció prèvia ja que tenen places limitades. Concretament, la caminada del dia 3 d’agost i la gimcana del dia 8 d’agost les inscripcions s’han de fer des del link: http://agenda.laseu.cat/imaginari/

Pel que fa a la sessió de hata ioga del dia 26 de juliol i l’activitat diversió a l’aigua del dia 16 d’agost, les inscripcions s’han de fer des del link: http://agenda.laseu.cat/insomni/ Ambdós links estaran actius des d’aquest dimecres 28 de juny.

Val a dir també que, per segon any consecutiu, Imaginari compta amb professionals i entitats del municipi urgellenc en l’organització de les activitats com són: el Club Cadí Canoë Kayak, el CAU, Carlota Gallego, Cinemes Guiu, Agnès Aràjol i Nina Planavila, en Tonet, entre altres professionals implicats que fan possible Imaginari.

Imaginari és un projecte que promou l’Àrea de Joventut i Infància, que enguany també compta amb la col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn i l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.