L’IGI del tercer trimestre de 2025 recapta vora 48 milions d’euros

L’impost general indirecte (IGI) i pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, la base repercutit ha estat de 1.929,69 milions d’euros el tercer trimestre de 2025, el +13,9% respecte el període homòleg de l’any anterior, i la quota repercutit ha estat de 77,69 milions d’euros el +13,5% respecte el mateix període de l’any anterior. La base suportat ha estat de 1.342,60 milions d’euros, el +8,0% respecte el tercer trimestre de 2024. Pel que fa a la quota suportat, aquesta ha estat de 55,52 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual del +8,3%. Així, tenint en compte la totalitat de l’IGI recaptat, que inclou tant l’IGI interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, aquest ha estat de 47,94 milions d’euros.
L’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), aquest s’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents. El tercer trimestre de 2025, aquest impost ha generat una base de tributació de 41,39 milions d’euros, el +17,3% respecte el mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació ha estat de 2,40 milions d’euros.
L’impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 4,26 milions d’euros el tercer trimestre de 2025, el +76,1% respecte el mateix període de l’any anterior. En relació a la liquidació de plusvàlues, aquestes han estat de 8,06 milions d’euros, amb una variació interanual del +44,6%.
L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Es tracta d’un impost de freqüència anual. Pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2024, s’han presentat 28.155 declaracions, un +3,2% que les presentades per a l’any 2023. A més a més, l’any 2024, la base de tributació general ha estat de 1.374,81 milions d’euros, el +8,8% respecte l’any 2023. Un cop aplicades les deduccions, la base de liquidació general ha estat de 738,83 milions d’euros, el +13,2% en relació amb l’any anterior. Pel que fa la quota de liquidació, aquesta ha estat de 70,78 milions d’euros, amb una variació interanual del +23,9%.
L’impost sobre societats (IS) grava la renda de les persones jurídiques. Es tracta d’un impost de freqüència anual. Pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2024, s’han presentat 10.206 declaracions, un +1,6% que les presentades per l’any 2023. Tanmateix, en relació a la base de tributació, en els casos on aquesta ha sigut positiva, l’any 2024 va ser de 1.697,36 milions d’euros, el +19,0% respecte l’any anterior, i en els casos on va ser negativa va ser de -357,69 milions d’euros. Finalment, la quota de liquidació, durant l’exercici econòmic 2024, ha estat de 133,46 milions d’euros, amb una variació interanual del +39,7%.
Finalment, l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària ha recaptat 2,89 milions d’euros el tercer trimestre de 2025.