“Lífting” al campanar de l’església de Sant Serni (Valls d’Aguilar)

Campanar de l’església de Sant Serni, a les Valls d’Aguilar (Govern.cat)

El Departament de Territori de la Generalitat i l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, han iniciat la restauració del campanar de l’església de Sant Serni situada a les Valls d’Aguilar (Alt Urgell). L’obra abastarà el coronament del campanar, que inclou l’espai interior de la sala de campanes i la coberta d’agulla a quatre aigües de pissarra del campanar. L’obra, que es preveu executar en quatre mesos per l’empresa Excavacions Cal Toni-Santacreu SLU, és d’un import de 23.415,50 euros (IVA no inclòs).

Aquesta és la segona obra que el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, l’INCASÒL i l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar estan duent a terme al nucli urbà de Noves de Segre finançades amb el programa de l’1,5% cultural, ja que a finals de març es va iniciar la segona fase de les obres de la rehabilitació de Cal Pere com a centre cívic.





Millora integral del campanar

El Campanar, de 18 metres d’alçada, va ser construït amb estructura de pedra i és sòlid. A l’interior del mateix i seguint el contorn de les parets s’ubica l’escala de fusta que puja fins al campanar. Aquest espai, donat que les obertures de la sala de les campanes estan desprotegides, ha estat colonitzat pels coloms. La sala del campanar, que té accés per una trapa ubicada a dalt de les escales, està plena de gallinassa. La teulada de llosa també està molt malmesa per deteriorament del material i els despreniments ocasionats pels efectes de les ventades i la neu, així com pel deteriorament puntual de la solera de fusta.

L’obra se centrarà en la reparació dels elements constructius malmesos, sense alterar la configuració arquitectònica, respectant els materials i les formes existents. Consistirà en la retirada de la gallinassa acumulada en la sala del campanar, la neteja i desinfecció de la sala de les campanes per a mantenir l’accés en condicions sanitàries òptimes, la col·locació de xarxes de protecció per a evitar l’entrada dels coloms i la restauració de la teulada de pissarra.





Millora l’accessibilitat de Cal Pere

Paral·lelament, s’està executant la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de Cal Pere que millorarà l’accessibilitat a les plantes superiors d’aquest edifici destinades a alberg. L’obra té previst un pressupost de 33.320,33 euros (+IVA) i es preveu que finalitzi aquest estiu.

L’edifici de Cal Pere, per la seva bona ubicació ha centralitzat bona part de la vida i ha estat punt de trobada del municipi, i al llarg dels anys, ha funcionat com a bar, hostal i restaurant.