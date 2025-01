Liechtenstein dona ple suport al procés d’acostament d’Andorra a la UE

Trobada entre les delegacions d’Andorra i Liechtenstein (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha rebut la visita oficial aquest divendres de la ministra d’Afers Exteriors, Educació i Esports del Principat de Liechtenstein, Dominique Hasler. La trobada d’alt nivell ha permès refermar la relació estreta entre els dos països, abordar temes de cooperació bilateral i multilaterals i els reptes compartits a nivell europeu i global, així com l’interès per compartir l’experiència que suposa assolir una entesa d’associació amb la Unió Europea.

És la segona reunió entre les dues mandatàries i s’impulsa en el marc de la celebració del 30è aniversari de l’establiment de les relacions diplomàtiques entre els dos països, i per a celebrar-ho Andorra ha proposat a Liechtenstein que sigui el país convidat a la biennal L’Andart 25 (de la mateixa manera que ho va ser San Marino en l’edició anterior).

De fet, aquest 2025 també se celebren 30 anys de l’ingrés de Liechtenstein a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), un exemple d’èxit en el qual Andorra s’ha emmirallat per a abordar les negociacions amb la UE. La trobada ha permès conèixer de primera mà com ha evolucionat i quin efecte ha tingut la participació a l’EEE per al país després de tres dècades d’implementació. Així, s’ha abordat l’impacte de l’accés al mercat únic en la seva economia, els reptes als quals s’ha hagut d’enfrontar una administració amb recursos humans limitats a l’hora de reprendre el cabal comunitari, o les estratègies d’un Estat de petites dimensions a l’hora de fer prevaldre algunes de les seves especificitats.

“El treball i la cooperació amb Liechtenstein és molt important per a nosaltres perquè ens permet conèixer de primera mà l’experiència d’un país després de 30 anys d’entesa amb la Unió Europea”, ha expressat la ministra Imma Tor. Per la seva banda Hasler ha destacat que, per a ells, l’entrada a l’EEE ha suposat un canvi important en l’obertura, en l’economia del país i en l’homologació amb la resta d’estats europeus, i que arran d’aquest canvi els sectors del país s’han pogut especialitzar en aspectes concrets que els han permès “avançar de forma pròspera”. La ministra de Liechtenstein ha afirmat que la direcció empresa per Andorra és la correcta i que passats 30 anys el sectors econòmics i la població del país valoren de forma positiva l’entesa amb la UE.

Tot plegat ho ha exposat la ministra Hasler, juntament amb el seu equip, aquest divendres al migdia a l’Andorra Park Hotel on ha ofert una conferència sobre els 30 anys de relació del seu país amb les institucions europees.

Abans de l’esdeveniment, s’ha ofert una roda de premsa posterior a les reunions de treball, on Tor ha recordat que els dos països comparteixen similituds singulars, com ara una història que es remunta a l’època medieval, un sistema bancari sòlid o un clima muntanyenc i la pràctica dels esports de neu. És per aquest motiu que la voluntat és enfortir la cooperació, en aspectes com l’econòmic. Després de l’Acord per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal signat el 2009, i el Conveni per a la no doble imposició signat el 2015 la voluntat ara és de reforçar la cooperació entre les cambres de comerç de cada país amb l’objectiu d’impulsar les relacions comercials, atraure inversions, afavorir el creixement econòmic i aportar prosperitat a les poblacions d’ambdós principats.

A més de la reunió amb la ministra Tor, Hasler també s’ha reunit amb el cap de Govern, Xavier Espot, i amb el secretari per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba. Així mateix, la ministra també ha mantingut una reunió de treball amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, de cara a la preparatòria dels Jocs dels Petits Estats que Andorra acollirà aquest 2025, del 26 al 31 de maig.

La jornada de treball clourà aquest divendres amb una trobada amb la participació de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i els representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) i de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA).