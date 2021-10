Lídia Puyals i Miguel Martínez guanyen la primera edició de La OTSO Crono 25K d’Encamp

Lídia Puyals i Miguel Martínez han estat els guanyadors de la primera cronoescalada de ciclisme organitzada pel Comú d’Encamp i OTSO Sport, en el marc de la tercera edició de la OTSO 25 K Andorra, d’Encamp al Port d’Envalira, on els ciclistes amb un temps de 01:03:57 i 01:22:11 han vençut la prova, que era la novetat d’enguany.

Xavier Fernàndez, conseller d’Esports, Infància i Joventut, que ha estat present a la sortida i arribada de la cursa ha celebrat que “durant tot el cap de setmana tindrem plena la parròquia i un dels motius serà venir a gaudir de la muntanya tot practicant esport”

Per la seva part, Jordi Solé, director de la cursa ha manifestat que “el temps ha acompanyat en una cursa molt dura fins a un lloc espectacular“. En aquesta primera edició han estat una setantena els participants i continuem “un cap de setmana de curses per a tots els públics”

Els participants han sortit del centre d’Encamp a les 10 h del matí, de forma esglaonada, ja que la cursa és una contrarellotge individual, i han seguit el recorregut sempre per carretera, acumulant un desnivell de 1480 metres, i passant per Canillo, l’Aldosa, el Tarter, Soldeu, Grau Roig i fins a l’emblemàtic port de muntanya a tocar del Pas de la Casa, el Port d’Envalira.

L’entrega de trofeus serà demà diumenge a les 14 h de la tarda, un cop hagin finalitzat les altres tres curses, la 25 k, la 7k i la 7k rolleski, aquestes dues més curtes amb sortida des de Grau Roig.

El número total de participants ha estat de 67, entre els quals Eder Sarabia, entrenador del FC Andorra, o Claudia Tremps, corredora de curses de muntanya i recentment novena a la UTMB.

Completen la classificació en la categoria masculina: David Fernàndez Garcia, amb un temps de 01:06:22, i Sergi Casabella Sin amb 01:07:56 en tercer lloc. En la categoria femenina, Claudia Tremps amb un crono de 01:23:00 en segon lloc i Carolina Poussier, tercera amb un temps de 01:28:20.

Es pot consultar la classificació en aquest enllaç.

Els tres primers classificats tant de la categoria masculina com femenina absoluta s’enduran un premi monetari: de 300 euros, per als primers classificats; de 200 euros per als segons; i de 100 euros per als tercers.

Demà diumenge les tres modalitats 25 k, 7k i 7k rollerski

Les hores de sortida són esglaonades a les 9h la OTSO 25K, des de la plaça dels Arínsols, i a les 10h la 7K i a les 10:30 h la 7K Rollerski des de l’aparcament de Grau Roig.

Els diferents avituallaments estan repartits durant el circuit aproximadament cada 5 quilòmetres, on els corredors no podran agafar els aliments ni les begudes directament sinó que seran servits pels voluntaris, també com a mesura de prevenció.