Liciten l’explotació del bar del Centre Cívic El Passeig de la Seu

Entrada al bar del Centre Cívic El Passeig de la Seu (Aj. la Seu)

Aquesta setmana, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tret, novament, a concurs la licitació per a l’explotació del bar del Centre Cívic El Passeig. El termini per a la presentació d’ofertes finalitzarà el dijous, dia 24 d’agost, a les 14:30 hores.

El contracte segueix sent per un termini de quatre anys, amb un valor estimat de 54.420 euros i prorrogable per una anualitat més. El pressupost de licitació ascendeix a 10.000 euros. Les diferents condicions econòmiques i legals es poden consultar al web de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Com a novetat, l’acord contempla que els interessats puguin fer ús de la sala annexa a la planta baixa de l’edifici i dinamitzar aquest espai culturalment. El local també disposa d’un espai de terrassa a l’exterior, a la plaça Soldevila.

La concessió de l’explotació de l’establiment coincideix amb la reforma a la planta baixa de l’edifici municipal, amb la qual s’han adequat uns lavabos dins del mateix bar i s’ha redistribuït la cuina i el vestíbul. A més, coincideix també amb la reobertura de la sala casal de la Gent Gran del Centre Cívic, el passat 1 d’agost.

L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha destacat la importància d’aquest espai “tant per la zona on es troba ubicat com pel paper dinamitzador que té a la ciutat”.