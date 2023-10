Liciten les obres de la zona de recuperació dels esportistes del CTEO

El centre de tecnificació esportiva d’Ordino (Arxiu)

Amb l’objectiu d’oferir un servei integral per a la millora de rendiment esportiu dels esportistes becats al programa ARA i per als esportistes dels programes de tecnificació i alt nivell de les federacions nacionals, el Consell de Ministres, ha aprovat la licitació de les obres per a ubicar la zona de recuperació dels esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO).

Aquest nou espai de recuperació al CTEO facilitarà nous procediments de treball de recuperació de lesions dels esportistes, així com el seu procés de readaptació esportiva. També posarà a l’abast dels esportistes elements bàsics per als processos diaris de recuperació activa de les càrregues d’entrenament. A més, suposarà una millora a l’hora de potenciar el país per a acollir estades d’equips i esportistes professionals.

Actualment, els serveis de fisioteràpia i rehabilitació esportiva i el servei de preparació física i readaptació es desenvolupen íntegrament al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, els professionals dels quals realitzen el seguiment de 150 esportistes i hi ha la previsió de creixement d’ús dels serveis per a aquesta temporada 2023-2024.

Amb aquests treballs es donarà per finalitzats els espais previstos al projecte inicial de l’actual edifici de serveis del CTEO, una reforma del serveis engegada durant la legislatura passada i que té com a missió posicionar el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino com a centre neuràlgic per a l’entrenament i recuperació dels esportistes d’alt nivell i de tecnificació.

Es tracta d’un concurs nacional obert i la modalitat de contractació és ordinària. Les empreses interessades en participar-hi poden descarregar el plec de bases de manera gratuïta a la plataforma de contractació del sector públic. El lliurament de les ofertes s’haurà d’efectuar en aquesta mateixa plataforma fins al 27 de novembre del 2023, a les 14:30 hores.