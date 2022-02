Licitació per a la redacció de projecte de la nova pavimentació o reforç de les calçades

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, la licitació del plec de bases per a la redacció de projecte, direcció facultativa, control de la planta d’aglomerat de l’obra i coordinació de la seguretat de la nova pavimentació o reforç de les calçades de carreteres generals, secundàries i carrers per a l’any 2022, i també els treballs de direcció facultativa del contracte de senyalització horitzontal de la xarxa de carreteres per enguany.

El termini de realització de les tasques de redacció del projecte serà d’un màxim de 2 mesos després de la signatura de contracte. Una vegada redactat el plec, és necessari licitar l’obra de nova pavimentació, per eng com més aviat millor els treballs de pavimentació, per aquest motiu la licitació es fa amb modalitat urgent per no allargar excessivament l’inici dels treballs.

Així doncs, es tracta d’un concurs nacional de procediment obert i modalitat urgent. Les empreses interessades en el projecte poden presentar les seves ofertes en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits, fins al 17 de març del 2022. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern.

Licitació de les inspeccions tècniques dels túnels

El Consell de Ministres també ha aprovat, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, la licitació del plec de bases per a les inspeccions tècniques dels túnels de carretera de la xarxa viària andorrana.

El 18 de juny del 2021 el Comitè de Túnels va aprovar un marc normatiu de referència per a la realització d’inspeccions tècniques periòdiques similar a les legislacions dels països veïns i de la Unió Europea. Ara se’n licita les inspeccions, mitjançant un concurs nacional, de procediment obert i modalitat ordinària. La data límit de presentació d’ofertes és el 31 de març. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern.