Licitació per a canviar el material telefònic del servei d’emergències 118

Vist i plau del Govern a la licitació per al subministrament, instal·lació i manteniment d’una centraleta per a la telefonia interna del departament de Bombers, i d’un centre d’atenció multicanal per a la gestió de les trucades al servei d’emergències 118.

Actualment el Control Central Operatiu gestiona més de 27.000 trucades d’emergència a l’any, però els terminals no funcionen correctament i ja no es pot garantir el funcionament necessari dels telèfons 118 i 112. Per aquest motiu, s’obre un concurs per a la contractació d’una empresa que pugui subministrar tant el sistema de centraleta IP per a telefonia interna, com un centre d’atenció multicanal amb gravador per a la gestió de les trucades al 118.

La licitació de les obres es fa per concurs nacional, procediment obert i modalitat urgent. Les ofertes s’han de presentar a través de la plataforma de contractació del sector públic a l’adreça https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet –on també es pot descarregar el plec de bases–. El termini màxim per a entregar les ofertes és el 23 de novembre del 2022.

Cinc nous sotsoficials de bomber en període de formació

L’Executiu també ha aprovat el nomenament de cinc sotsoficials de bomber en període de formació. Es tractava d’una promoció interna per a cobrir cinc places de nivell B4 amb l’objectiu de completar progressivament la reestructuració del departament de Bombers. Així, la voluntat és que cada torn de treball tingui tres sotsoficials al parc central, de manera que cada servei que s’hagi d’efectuar integri com a mínim un comandament.

Un cop finalitzades la totalitat de les proves de selecció, els cinc bombers que han obtingut la millor qualificació global són nomenats pel Govern com a membres en període de formació. La formació s’iniciarà el 14 de novembre i té una durada de quatre setmanes.