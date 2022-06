Liberals potencia les relacions internacionals amb els seus socis europeus

El Congrés de l’ALDE (Aliança de Liberals i Demòcrates a Europeu) celebrat a Dublín, Irlanda, ha servit perquè Liberals d’Andorra hagi posat en valor les bones relacions internacionals que manté amb la resta de partits liberals del continent. Durant tres dies, la delegació andorrana formada per Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Liberal, Toni Puig, secretari de Relacions Internacionals, i Gerard Estrella, vicepresident de Liberals, han mantingut trobades amb polítics europeus de primer nivell entre els quals s’hi troben primers ministres, eurodiputats i diputats nacionals.

Xavier Bettel, primer ministre de Luxemburg, ha ressaltat les bones relacions entre els dos països i el seu compromís perquè Andorra assoleixi un bon Acord d’Associació amb la Unió Europea. En el mateix sentit s’ha manifestat, el recentment escollit copresident de l’ALDE, el búlgar Ilhan Kyuchyuk, que ha mostrat el seu suport a l’acostament d’Andorra a la UE durant la reunió de líders polítics que ha tingut lloc durant el congrés.

Una altra de les trobades transcendents ha estat amb Svenja Hahn, eurodiputada alemanya i flamant vicepresidenta de l’ALDE, a qui s’ha transmès la importància de tenir en compte els països petits en institucions d’un abast tan gran com la Unió Europea. Per la seva banda Hahn s’ha mostrat disposada a traslladar aquesta petició als seus companys de l’Eurocambra.

L’auge del populisme en l’àmbit europeu s’ha tractat amb la diputada britànica Sal Brinton que ha expressat la seva preocupació per un tema al qual cal fer front decididament. Tant Brinton com Ferran Costa i Toni Puig han coincidit en la necessitat de posar totes les eines democràtiques necessàries per combatre el populisme i les fake news que el suporten.

Els Congressos de l’ALDE sempre han estat un bon escenari en el qual els liberals marquen posició política en temes d’actualitat d’abast europeu i mundial. En el d’enguany s’ha refermat el suport a Ucraïna davant la invasió russa iniciada al febrer; s’ha reclamat als països una intensificació de la lluita contra el canvi climàtic, especialment centrada en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils; i, pel que fa a la ciberseguretat, s’ha fet una petició perquè la Unió Europea tingui un paper destacat en aquest àmbit, millorant la resiliència dels països davant d’atacs que cada cop són més complexos.

Eleccions per liderar l’ALDE

Al llarg dels darrers tres dies de Congrés, també s’han celebrat les eleccions per renovar el Bureau dels liberals europeus per als pròxims dos anys. La delegació andorrana s’ha reunit amb tots els candidats per conèixer les seves propostes per a potenciar el liberalisme.

Aquest dissabte, s’han proclamat els guanyadors de les eleccions amb un ampli suport per a l’única candidatura a la presidència (82% dels vots) que ostentaran de forma conjunta fins a l’any 2024 l’irlandès Timmy Dooley (Fianna Fáil) i el búlgar Ilhan Kyuchyuk (MRF).

Per concloure l’esdeveniment, s’ha lliurat per primera vegada la Medalla Hans Van Baalen que ha recaigut en el president Volodomir Zelenski i el seu partit polític Sluga Narodu que també ha estat acceptat com a membre de ple dret a l’ALDE. El Congrés de Dublín ha estat el primer plenament presencial de l’ALDE des de l’esclat de la pandèmia. Hi han participat més de 1.000 delegats dels partits liberals de tota Europa. La pròxima trobada tindrà lloc a Estocolm l’any 2023.