Liberals posa en marxa “l’onada blava”

Josep Maria Cabanes durant el Congrés extraordinari de Liberals (Liberals Andorra)

Aquest vespre de diumenge s’ha celebrat un Congrés Extraordinari de Liberals d’Andorra amb més de 200 assistents, en el qual s’han presentat les candidatures i el projecte polític de Liberals d’Andorra a les pròximes Eleccions Generals del 2 d’abril. En aquest sentit, els afiliats han ratificat la candidatura a la llista nacional encapçalada per Josep Maria Cabanes. A més, també s’han presentat les llistes territorials en les quals Liberals concorrerà juntament amb Demòcrates. Concretament, Liberals es presentarà a les parroquials amb el número 2 i el número 4 de la llista a Sant Julià de Lòria, el número 3 i 5 a Andorra la Vella i el 3 a Ordino.

El candidat de Liberals, Josep Maria Cabanes, ha manifestat que el fet que en algunes parròquies s’hagi arribat amb un acord amb Demòcrates respon “a la maduresa que ha de demostrar i practicar un partit amb responsabilitats d’estat com és el nostre”. Cabanes també ha remarcat que Liberals és la garantia de prudència i de moderació i ha avançat que “si arribem al Govern, cessarem els excessos legislatius i les polítiques impròpies i inadequades en un país com el nostre”. En aquest sentit, ha afegit que “volem ser la garantia d’estabilitat i frenar qualsevol gir cap a polítiques populistes”.

Cabanes ha presentat un projecte polític, deia, en clau andorrana que defuig de l’intervencionisme. “Cal recuperar l’Andorra d’abans perquè torni a ser el millor lloc on viure, amb oportunitats per a tothom, i sobretot, amb un futur per als joves i per al talent d’aquí”, ha expressat el candidat Liberal, qui ha encoratjat a afiliats la ciutadania a sumar-se a l’onada blava per a tornar a posar Andorra al lloc que mereix.

El Congrés ha arrencat amb una salutació del president del comitè local, Joan Comella, i amb una benvinguda per part del president del partit, Jordi Gallardo, qui ha remarcat que Liberals d’Andorra sempre ha buscat la millor estratègia per a servir al país.

Un cop s’han fet les presentacions, els afiliats i afiliades han aprovat la modificació dels estatuts i la fixació de les quotes d’afiliats. Durant el Congrés també s’ha presentat la nova imatge de la candidatura ‘Cabanes 2023’ i la seva respectiva pàgina web, així com també un vídeo de presentació de la candidatura i del candidat.