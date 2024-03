Liberals “neda i guarda la roba” en el cas Montaner-Costa

Logotip de Liberals d’Andorra

De manera coherent amb la visió històrica de Liberals d’Andorra, “ens reafirmem en la nostra defensa de la transparència de la gestió pública, així com en la necessitat de garantir el dret a la protecció de dades dins del seu marc legal regulador. Exposem aquestes consideracions arran de les notícies i reaccions que ha suscitat la publicació de les retribucions d’un conseller general per una suposada filtració de dades d’una entitat parapública per part d’una consellera general”.

Per a aclarir-ho -i és de domini públic- Liberals es refereix a les retribucions del llavors conseller general, Ferran Costa i que per una “suposada filtració” involuntària de la CASS, la també consellera Carine Montaner va fer públiques.

El partit vol refermar la seva convicció en la necessitat de consolidar la transparència total en la gestió dels recursos públics “com a element fonamental de la nostra democràcia i llibertat individual, principis liberals inalienables. Aquesta transparència inclou, òbviament, l’accés per part de les ciutadanes i dels ciutadans del nostre país a les dades relatives als sous i retribucions dels càrrecs polítics”.

No obstant això, segueixen assenyalant des de Liberals, “la mateixa llibertat individual també reposa en la garantia de la protecció de les dades personals de tots els ciutadans i ciutadanes, protecció regulada per un seguit de normes i protocols que s’han d’observar degudament”.

Així doncs, i en un entorn digital encara vulnerable -afegeix la formació política- “hi ha clarament definits els canals i les fonts d’informació on obtenir dades públiques, com són, en aquest cas, les retribucions dels càrrecs públics i polítics. Ens reafirmem, doncs, en la nostra defensa d’aquests principis fonamentals com són, d’una banda la protecció de dades i l’ús adequat de les fonts per a obtenir-les i, de l’altra, la legítima defensa de la transparència en la gestió dels recursos públics a fi de garantir els drets i les llibertats individuals”.