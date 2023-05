Liberals mantindrà l’executiva fins després de l’estiu

Jordi Gallardo i Maribel Lafoz en el congrés extraordinari de Liberals (Liberals)

Liberals ha celebrat aquest dilluns al vespre un Congrés Extraordinari a la sala Ària del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, en el qual s’ha anunciat que l’actual executiva presidida per Jordi Gallardo continuarà en funcions al capdavant del partit fins després de l’estiu, quan es farà una renovació del Comitè Executiu.

Així ho ha anunciat la secretària general del partit, Maribel Lafoz, després que no s’hagi pogut configurar cap candidatura. De fet, Lafoz ha explicat que “faltava tancar alguns noms que per qüestions personals finalment no han pogut ser per a acabar de configurar un equip”, i que aprofitaran aquests mesos per a acabar de tancar actuacions pendents encara referents a la campanya d’aquestes passades eleccions generals, a l’operativa de funcionament pròpia del partit, així com a altres aspectes.

La intenció és “deixar-ho tot preparat i enllestit per a possibilitar un relleu amb totes les garanties” perquè al setembre la nova executiva pugui abordar les eleccions comunals, ha indicat la secretària general.

En aquest sentit, el president del partit, Jordi Gallardo, ha explicat que el partit trobarà una renovació. “El partit i el projecte liberal necessita renovar, implicar molt més als joves i treballar tots plegats perquè a les eleccions comunals hi hem de ser”, ha exposat Gallardo, qui continuarà al capdavant del partit fins que es renovi l’executiva. En el seu discurs, Gallardo ha comentat que cal fer una revisió del projecte polític.

El Congrés ha arrencat amb una benvinguda a càrrec del president del comitè d’Andorra la Vella, Gerard Estrella, i d’una intervenció del candidat a les eleccions generals, Josep Maria Cabanes, qui ha fet un breu balanç a tots els afiliats i afiliades dels resultats obtinguts en els comicis electorals i també la decisió presa de quedar-se a l’oposició i de no entrar a formar part de la majoria parlamentària ni del Govern.

Finalment, els membres del partit, Noèlia Dobarro, Antoni Puig i Cristina Rico, han ofert unes breus ponències sobre el liberalisme al segle XXI i els seus reptes de futur, el liberalisme i el feminisme, així com el paper de la secció jove dins el partit. Unes ponències que han permès als afiliats i afiliades reflexionar sobre el liberalisme, ja que un dels objectius del partit és poder crear uns espais de reflexió més ideològica.