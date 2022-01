Liberals inicia el procés per renovar els comitès parroquials

L’executiva de Liberals ha donat llum verd a l’inici del procés de renovació dels comitès parroquials del partit. Fins al pròxim 18 de gener es poden presentar les candidatures per ocupar els càrrecs que contemplen els estatuts per a aquests òrgans a Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. En concret, les candidatures hauran de contenir els càrrecs de president, secretari, tresorer i vocal.

Un cop rebudes les candidatures, l’executiva del partit serà l’encarregada de validar-les. És a dir, caldrà verificar si les persones elegibles resideixen a la parròquia del comitè pel qual opten al càrrec i si són militants de Liberals al corrent de pagament i amb l’antiguitat que disposen els estatuts.

Les candidatures validades es donaran a conèixer a tots els militants perquè d’aquesta manera tinguin l’opció d’informar-se sobre les propostes de cadascuna de les candidatures per als diferents comitès parroquials. L’elecció dels nous càrrecs es durà a terme al llarg del dimarts 1 de febrer.

Liberals ha optat per renovar ara tots els òrgans territorials per donar el temps suficient als nous dirigents per treballar en la dinamització del partit en l’àmbit parroquial. En aquest sentit, tenint en compte que els mandats són de dos anys, els nous dirigents locals seran els encarregats d’impulsar les accions necessàries de cara a les eleccions comunals del desembre del 2023.